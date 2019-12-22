Новости

СК завел дело после нападения подростков на полицейских в Апатитах 12:02
Названы вредные последствия чрезмерного употребления воды 11:50
В Уфе вблизи горевшего завода загрязнения воздуха не обнаружено 11:44
Опубликовано видео крупного пожара на нефтехимическом заводе в Уфе 11:35
В Уфе назвали вероятные причины пожара на нефтехимическом заводе 11:25
В Омске рухнуло одно из зданий комбикормового завода 11:25
Путин и Медведев отметили уникальный вклад Лео Бокерии в развитие медицины 11:20
В Архангельской области произошел пожар в доме престарелых 11:14
В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана 11:02
Лавров: Россия не будет портить отношения с Китаем в угоду США 10:43
Гоша Куценко рассказал о своем желании стать президентом Украины 10:22
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима 10:05
УАЗ для пожарных. 1000-литровый резервуар для воды, тяговитый дизель 09:30
В Уфе на нефтехимическом заводе произошел пожар 09:18
Малкин обошел Могильного по очкам в НХЛ 09:18
Стало известно, что можно взять с собой на ЕГЭ в 2020 году 09:00
Равные соперники: чем закончился первый бой реактивных МиГ-15 и F-86 08:55
Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по "Северному потоку-2" 08:34
Профессор объяснил, когда потливость предупреждает об онкологии 08:30
Россияне заняли второе место в чемпионате мира по 10 танцам 08:23
За сутки в Охе поступило 215 жалоб об отсутствии тепла в квартирах 08:05
В Японии будет остановлена работа двух реакторов АЭС "Такахама" 08:03
На Камчатке пожарные спасли троих детей из задымленного подъезда 07:26
Американские СМИ отметили превосходство российской артиллерии 07:06
В Якутии запустили сайт для работы с вопросами и предложениями граждан 06:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
22.12.2019 11:20
Рубрика: Власть

Путин и Медведев отметили уникальный вклад Лео Бокерии в развитие медицины

Президент России Владимир Путин поздравил доктора медицинских наук, почетного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева Лео Бокерию с 80-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемый Лео Антонович! Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем. Вы посвятили свою жизнь важной и благородной цели, внесли уникальный личный вклад в развитие отечественной школы кардиологии и здравоохранения в целом, воспитали не одно поколение талантливых специалистов", - отметил Путин.

Президент добавил, что тысячи пациентов искренне благодарны Бокерии не только за высококвалифицированную медицинскую помощь, но и за внимательное отношение и душевное тепло. Глава государства отметил его плодотворную общественную деятельность, активное участие в реализации востребованных и социально значимых инициатив.

Фото: РИА Новости
Лео Бокерия провел операцию с использованием лазера и стволовых клеток

"Желаю Вам здоровья и осуществления намеченных планов", - заключил Путин.

Премьер министр России Дмитрий Медведев отметил, что вся жизнь Бокерии связана с Бакулевским центром, где он состоялся как выдающийся кардиохирург, ученый и успешный руководитель. Здесь впервые в стране он провел уникальные операции новорождённым с пороком сердца, создал перинатальную службу диагностики и открыл новые научные направления в сердечно-сосудистой хирургии.

"Под Вашим руководством Центр имени Бакулева превратился в крупнейший кардиохирургический комплекс, известный не только у нас в стране, но и за рубежом. Благодаря Вам и работе всего коллектива первоклассных специалистов здесь проводят все виды операций на сердце, а главное - помогают многим людям вернуть здоровье", - говорится в тексте телеграммы на сайте кабмина.

Премьер добавил, что многим врачам Бокерия открыл дорогу в кардиохирургию, и сегодня они успешно трудятся в ведущих центрах России. Медведев подчеркнул, что его заслуги отмечены десятками наград, почетных званий и премий, но главная из них - это "сотни тысяч благодарных пациентов, вылеченных сердец, счастливых судеб".

В интервью "РГ" Лео Бокерия рассказал о своих мечтах и секрете долголетия.

Власть Работа власти Президент Правительство Председатель Правительства Персона: Лео Бокерия

Главное сегодня

Опубликовано видео крупного пожара на нефтехимическом заводе в Уфе
Американские СМИ отметили превосходство российской артиллерии
Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по "Северному потоку-2"
Козак: Все риски по работе ГТС Украины теперь несет "Нафтогаз"
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима