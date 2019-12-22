Путин и Медведев отметили уникальный вклад Лео Бокерии в развитие медицины

Президент России Владимир Путин поздравил доктора медицинских наук, почетного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева Лео Бокерию с 80-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемый Лео Антонович! Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем. Вы посвятили свою жизнь важной и благородной цели, внесли уникальный личный вклад в развитие отечественной школы кардиологии и здравоохранения в целом, воспитали не одно поколение талантливых специалистов", - отметил Путин.

Президент добавил, что тысячи пациентов искренне благодарны Бокерии не только за высококвалифицированную медицинскую помощь, но и за внимательное отношение и душевное тепло. Глава государства отметил его плодотворную общественную деятельность, активное участие в реализации востребованных и социально значимых инициатив.

"Желаю Вам здоровья и осуществления намеченных планов", - заключил Путин.

Премьер министр России Дмитрий Медведев отметил, что вся жизнь Бокерии связана с Бакулевским центром, где он состоялся как выдающийся кардиохирург, ученый и успешный руководитель. Здесь впервые в стране он провел уникальные операции новорождённым с пороком сердца, создал перинатальную службу диагностики и открыл новые научные направления в сердечно-сосудистой хирургии.

"Под Вашим руководством Центр имени Бакулева превратился в крупнейший кардиохирургический комплекс, известный не только у нас в стране, но и за рубежом. Благодаря Вам и работе всего коллектива первоклассных специалистов здесь проводят все виды операций на сердце, а главное - помогают многим людям вернуть здоровье", - говорится в тексте телеграммы на сайте кабмина.

Премьер добавил, что многим врачам Бокерия открыл дорогу в кардиохирургию, и сегодня они успешно трудятся в ведущих центрах России. Медведев подчеркнул, что его заслуги отмечены десятками наград, почетных званий и премий, но главная из них - это "сотни тысяч благодарных пациентов, вылеченных сердец, счастливых судеб".

В интервью "РГ" Лео Бокерия рассказал о своих мечтах и секрете долголетия.