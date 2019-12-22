Новости

В Югре пьяный отец до смерти избил трехлетнюю дочь 20:37
Генконсульство РФ: Данных о пострадавших в Чикаго россиянах не поступало 20:27
В Челябинске детям вручили просроченные новогодние подарки 20:10
Ушел из жизни французский кутюрье Эмануэль Унгаро 20:05
В Уфе полностью потушили пожар на нефтехимическом заводе 20:04
Бастрыкин взял на контроль дело о нападении подростков на полицейских 19:34
Бюст Петра Чайковского вернулся в Гевандхауз Лейпцига 19:15
Фильмы "Т-34" и "Одесса" лидируют в номинациях на премию "Золотой Орел" 18:56
В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП 18:50
Если хочется легенду: покупаем 25-летний Mercedes-Benz W124 18:30
Главу полиции Армянска задержали за производство суррогатного алкоголя 18:12
На Украине тренер избил 11-летних хоккеистов из команды соперника 18:01
Космический корабль Starliner приземлился в Нью-Мексико 17:56
Россия подписала проект "дорожной карты" по отмене роуминга с Беларусью 17:42
Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону 17:23
"Милан" проиграл "Аталанте" со счетом 0:5 17:21
Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту 17:12
Ученые: Работа на "позитиве" увеличивает производительность труда 17:06
Драма Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия 17:04
На домашней вечеринке в Чикаго расстреляны 13 человек 16:57
В Уфе по факту пожара на нефтехимическом заводе завели уголовное дело 16:57
Лавров: Русофобия со стороны НАТО зашкаливает 16:51
Актриса из "Счастливы вместе" Бочкарева пошла под суд за наркотики 16:46
Москву и Подмосковье накрыл густой туман 16:39
Бельгийский суд вынес приговор за геноцид в Руанде 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
22.12.2019 20:57
Рубрика: Digital
Проект: В регионах

Выйду на улицу - в "цифре" все село

Текст: Татьяна Дмитракова
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8047)
В Мичуринском, Виноградовке, Федоровке и Нагорном "оцифровали" все сферы жизни поселения.
Александр Шадрин: Мы создали в отдельно взятом селе цифровую территорию. У нас те же сервисы, что у жителей в самых крупных городах. Фото: Александр Архангородский

- В полной мере оправдала себя система уличного видеонаблюдения, - доволен глава Мичуринского сельского поселения Александр Шадрин. - Картинка с камер записывается на сервер. По соглашению с МВД за нами закреплен специалист, который просматривает запись для выявления хулиганов.

Интересно видеонаблюдение дорожникам. Две трети камер (всего их 27) установлены так, что фиксируют и ситуацию на краевой трассе. Можно удаленно проконтролировать, как работают подрядчики - косят траву, убирают мусор, наносят разметку, ведут дорожный ремонт.
В Ингушетии появились зонтики-навесы с Wi-Fi

- Со своего телефона я могу в любой уголок поселения заглянуть, - Шадрин открывает приложение и в режиме реального времени показывает видеоряд из разных точек Мичуринского. - В деле санитарной очистки система помогла. Выбросит человек мусор где попало и уверяет: "Это не я". А видео - это железобетонная доказательная база. Поймали одного - вся улица уже не мусорит: знают, что сосед заплатил 5000 рублей штрафа или ему пришел счет на 50 тысяч, потому что администрация сама выгребла за ним помойку.

В Мичуринском хотят установить еще семь видеокамер, причем пять из них - на погосте, чтобы прекратить незаконные захоронения и переустройства.

Благодаря технологиям сельчане подключают современные услуги - скоростной интернет и интерактивное телевидение. Более сотни человек установили в своих усадьбах систему "Умный дом". До конца года, по словам главы поселения, "умным" сделают и социально-культурный центр. Школу подключили к информационно-библиотечной системе: учебники и художественные книги можно читать онлайн и офлайн с компьютера, планшета или смартфона. В местной амбулатории начали проводить онлайн-консультации - великое дело, ведь прежде за советом узкого специалиста приходилось отправляться в Хабаровск, ехать с пересадками на нескольких автобусах.

За обслуживание всего цифрового комплекса и трафик платит поселение - почти миллион рублей в год. Для местного бюджета в 50 миллионов - заметная статья расходов.

Еще одна функция инновационной цифровой экосистемы - информирование жителей. Год назад установили пять экранов - в магазинах, детсаду, клубе. На них выводится масса полезных сведений - от вакансий центра занятости и анонсов культурных событий до частных объявлений и прогноза погоды. В планах на следующий год - "умные остановки" с подключением к оптоволокну, где можно подзарядить гаджеты, выйти в интернет через Wi-Fi.

Digital Технологии Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
Лавров: Русофобия со стороны НАТО зашкаливает
Орешкин рассказал, когда Россия и Беларусь отменят роуминг
В Совфеде оценили слова дипломата США о реакции Евросоюза на санкции
Захарова: Польша сама подрывает отношения с Россией