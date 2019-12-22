В Мичуринском, Виноградовке, Федоровке и Нагорном "оцифровали" все сферы жизни поселения.

Александр Шадрин: Мы создали в отдельно взятом селе цифровую территорию. У нас те же сервисы, что у жителей в самых крупных городах. Фото: Александр Архангородский

- В полной мере оправдала себя система уличного видеонаблюдения, - доволен глава Мичуринского сельского поселения Александр Шадрин. - Картинка с камер записывается на сервер. По соглашению с МВД за нами закреплен специалист, который просматривает запись для выявления хулиганов.

Интересно видеонаблюдение дорожникам. Две трети камер (всего их 27) установлены так, что фиксируют и ситуацию на краевой трассе. Можно удаленно проконтролировать, как работают подрядчики - косят траву, убирают мусор, наносят разметку, ведут дорожный ремонт.

- Со своего телефона я могу в любой уголок поселения заглянуть, - Шадрин открывает приложение и в режиме реального времени показывает видеоряд из разных точек Мичуринского. - В деле санитарной очистки система помогла. Выбросит человек мусор где попало и уверяет: "Это не я". А видео - это железобетонная доказательная база. Поймали одного - вся улица уже не мусорит: знают, что сосед заплатил 5000 рублей штрафа или ему пришел счет на 50 тысяч, потому что администрация сама выгребла за ним помойку.

В Мичуринском хотят установить еще семь видеокамер, причем пять из них - на погосте, чтобы прекратить незаконные захоронения и переустройства.

Благодаря технологиям сельчане подключают современные услуги - скоростной интернет и интерактивное телевидение. Более сотни человек установили в своих усадьбах систему "Умный дом". До конца года, по словам главы поселения, "умным" сделают и социально-культурный центр. Школу подключили к информационно-библиотечной системе: учебники и художественные книги можно читать онлайн и офлайн с компьютера, планшета или смартфона. В местной амбулатории начали проводить онлайн-консультации - великое дело, ведь прежде за советом узкого специалиста приходилось отправляться в Хабаровск, ехать с пересадками на нескольких автобусах.

За обслуживание всего цифрового комплекса и трафик платит поселение - почти миллион рублей в год. Для местного бюджета в 50 миллионов - заметная статья расходов.

Еще одна функция инновационной цифровой экосистемы - информирование жителей. Год назад установили пять экранов - в магазинах, детсаду, клубе. На них выводится масса полезных сведений - от вакансий центра занятости и анонсов культурных событий до частных объявлений и прогноза погоды. В планах на следующий год - "умные остановки" с подключением к оптоволокну, где можно подзарядить гаджеты, выйти в интернет через Wi-Fi.