За сутки в Охе поступило 215 жалоб об отсутствии тепла в квартирах

Полностью восстановить теплоснабжение в городе Охе на севере Сахалина пока не удалось. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе правительства островного региона.

По словам исполняющего обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства области Андрея Чекулаева, для решения проблемы дополнительно привлекли слесарей из сел городского округа. Всего на восстановлении теплоснабжения в квартирах охинцев сейчас трудятся 33 специалиста.

За вчерашний день от жителей города поступило 215 жалоб об отсутствии тепла в квартирах. 151 заявку удалось отработать.

"В каждом конкретном случае коммунальщики разбираются с проблемой индивидуально. В некоторых квартирах в одной комнате радиаторы холодные, где-то тепло не поступает по стояку", - рассказала сотрудник пресс-службы Татьяна Кузнецова.

Напомним, 19 декабря произошел порыв на магистральной теплотрассе в Охе. Без тепла оказались 99 жилых домов и шесть социальных объектов - детсады, школа, больница. Место утечки удалось оперативно локализовать, начался ремонт поврежденного участка трубы. 21 декабря ко всем домам было подведено тепло, теперь работа продолжается на внутридомовых сетях.