Что такое "умный город" и как в нем живется людям? Ответ на этот вопрос вы найдете в репортажах корреспондентов "Российской газеты" из разных регионов страны. Кто-то испытал на себе дом под куполом на вечной мерзлоте, кто-то укрылся под чудо-зонтиком от дождя, кто-то неожиданно быстро проскочил "пробку" в час-пик. А нашего собкора в Республике Татарстан прокатило по Иннополису беспилотное такси. Оно не пристает к пассажиру с навязчивыми разговорами, безукоризненно соблюдает ПДД и обладает сверхчеловеческим "зрением". Каково это быть пассажиром машины, у которой пустует водительское кресло, читайте в материале под фото.