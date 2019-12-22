Что такое "умный город" и как в нем живется людям? Ответ на этот вопрос вы найдете в репортажах корреспондентов "Российской газеты" из разных регионов страны. Кто-то испытал на себе дом под куполом на вечной мерзлоте, кто-то укрылся под чудо-зонтиком от дождя, кто-то неожиданно быстро проскочил "пробку" в час-пик. А нашего собкора в Республике Татарстан прокатило по Иннополису беспилотное такси. Оно не пристает к пассажиру с навязчивыми разговорами, безукоризненно соблюдает ПДД и обладает сверхчеловеческим "зрением". Каково это быть пассажиром машины, у которой пустует водительское кресло, читайте в материале под фото.
Теплая жизнь на вечной мерзлоте
Идея построить на Крайнем Севере нечто подобное витала давно. Для создания на вечной мерзлоте "вечного лета" предлагали накрывать гигантскими колпаками не то что отдельные здания - целые кварталы и даже города. Проверить эффективность купольной конструкции на практике взялись Северо-Восточный федеральный университет и компания, специализирующаяся в области высоких технологий.
При обустройстве деревянного здания общей площадью 128 квадратных метров со встроенным гаражом применены инновационные технологии. Жилье получает энергию от альтернативных источников, а все помещения напичканы элементами "умного дома" и всевозможными датчиками. В течение зимы ученые планируют проводить здесь комплексные исследования. Работы хватит для экспертов в области геологии, климатологии, строительства, теплотехники, энергетики, медиков и психологов.
- Интересно все. Как поведет себя под куполом вечная мерзлота, какой там будет микроклимат, окажется ли эффективным такое укрытие в плане энергосбережения, даже как бороться в 40-градусные морозы с неизбежным куржаком... И, конечно, важно, насколько комфортной (или наоборот) покажется такая жизнь людям, как это отразится на их здоровье, - отмечает руководитель проекта, декан автодорожного факультета СВФУ Дмитрий Филиппов.
Подопытной семье будут выплачивать стипендию. Если ученые посчитают опыт удачным, эксперимент по применению купольных технологий в зоне вечной мерзлоты продолжат на крупных объектах, в том числе промышленных.
Укройтесь от дождя под зонтом, пока горит красный
Под зонтиками-навесами классического черного цвета может поместиться несколько человек. Их изготовили по проекту мэрии и установили на въезде в столицу Ингушетии.
- С одной стороны, они служат для удобства горожан, которые могут спрятаться под ними от дождя и снега, пока горит красный сигнал светофора, с другой - зонты-трости стали одной из достопримечательностей города. Нередко туристы и гости Ингушетии и Магаса фотографируются под ними, - рассказал автор идеи Беслан Цечоев.
Зонты еще и полезны. Стоя под ними, можно поймать wi-fi. Также в их конструкции есть QR-код, с помощью которого на любое мобильное устройство скачиваются...правила дорожного движения.
Умный зонтик - одно из более десятка новшеств на улицах Магаса, напичканных электроникой. Первыми здесь появились стеклянные остановки с теплыми лавочками, сушкой мокрых брюк, кондиционером, электронной библиотекой, терминалом для отправки СМС-сообщений в мэрию и другими опциями. Здесь есть лавочки с подогревом, мусорные контейнеры, работающие на солнечных батареях и вмещающие благодаря утрамбовывающему механизму в несколько раз больше отходов, чем обычные баки.
Там же на въезде в ингушскую столицу, где можно увидеть английские зонтики, появился суперсовременный пост ДПС из стекла, больше похожий на арт-объект, чем на здание для полицейских. Павильон многофункционален - с автоматическими дверьми, климат-контролем, подогревом пола и скамеек, а также электронной картой города.
Среди умных объектов Магаса - и терминалы для сбора одежды и игрушек для малоимущих, сигнал о наполняемости которых поступает на пульт управления всей системой "умный город". Здесь есть даже умные кормушки для бездомных животных. Закидываешь в такое устройство пустую ненужную пластиковую бутылку и на выходе получаешь "обед" для четвероногих.
- Кормушки также работают на солнечных батареях. Они стимулируют людей сдавать мусор раздельно. Корм остается на месте, его может съесть любой голодный котенок, - поясняет Беслан Цечоев.
Кто стучится в дверь ко мне
Новое оборудование установлено компанией "Ростелеком" весной по согласованию с жильцами. Для них оно бесплатно, и ежемесячный платеж за домофон не изменился - 30 рублей.
Видеодомофонами с высокоточными камерами и ночной подсветкой сейчас никого не удивишь, но эти приборы синхронизированы с мобильным приложением и оснащены кнопкой SOS. Кроме того, камеры подключены к городской системе видеонаблюдения и через спецканалы связи передают записи в МВД, где полученные данные хранятся на отдельном сервере. На приборе есть кнопка SOS. Нажимая на нее, происходит видеовызов службы 112. Оператор сразу видит звонящего и адрес дома. Через мобильное приложение видеодомофон можно закоммутировать с телефоном и получать на экране изображение того, кто "стучится" в твое отсутствие.
- А еще очень удобно с видеодомофоном встречать гостей. Например, опаздываешь, а люди уже стоят около подъезда под дождем. Открываешь им дверь и впускаешь в подъезд, - рассказывают жители дома.
Домофоны будут подключены к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения. Эта технология позволяет через квартирные трубки в режиме громкоговорителя оповещать жителей о чрезвычайных ситуациях, например, о пожаре. Домофон скажет, что случилось, и даст инструкцию, что делать. Такой подход уменьшает панику и особенно важен, если дома во время пожара не окажется, например, взрослых.
Светофор удивился, увидев пять рядов на трех полосах
"Артемис" пришел в Воронеж в 2018 году - после того, как рабочая группа при правительстве РФ выбрала город площадкой для внедрения японских технологий. Кроме умных светофоров из Страны восходящего солнца привезли и собрали экологичный дом. В 2020 году под Воронежем планируется построить целый "умный" поселок.
- Город интересен содержательностью модели. Помимо интенсивного трафика в Воронеже есть железнодорожная сеть, которую будут развивать. Наши технологии можно также использовать для реновации территорий при строительстве жилья, - рассказал замминистра строительства и инфраструктуры Страны восходящего солнца Хирофуми Ханаока.
В светофорный проект Япония вложила 30 миллионов рублей - во столько обошлись 120 ультразвуковых датчиков для учета трафика, программное обеспечение, сборка, настройка и тестирование системы. Власти Воронежа предоставили место для установки.
Необходимое оборудование на Московском проспекте смонтировали за три месяца: к светофорам добавили датчики над проезжей частью, подключив те и другие к серверу в городском центре организации дорожного движения. Отсюда управляют работой всех воронежских светофоров. До появления "Артемиса" трафик регулировала система "Зеленая волна" советского образца. Она рассчитана на беспрепятственный проезд перекрестков со скоростью 50-60 километров в час в условиях пустой дороги. Утром светофоры быстрее пропускают транспорт в центр города, вечером - обратно. Но днем, в условиях интенсивного трафика, "Волна" малоэффективна.
В Воронеже импортными "мозгами" оснастили 10 перекрестков - уже в тестовом режиме "Артемис" сократила время их проезда на 18 процентов. Правда, японцам пришлось долго подстраивать свою электронику под российские особенности. Неожиданностью для них оказалась способность воронежских водителей выстраиваться в пять рядов на трехполосной дороге.
Выйду на улицу - в "цифре" все село
- В полной мере оправдала себя система уличного видеонаблюдения, - доволен глава Мичуринского сельского поселения Александр Шадрин. - Картинка с камер записывается на сервер. По соглашению с МВД за нами закреплен специалист, который просматривает запись для выявления хулиганов.
Интересно видеонаблюдение дорожникам. Две трети камер (всего их 27) установлены так, что фиксируют и ситуацию на краевой трассе. Можно удаленно проконтролировать, как работают подрядчики - косят траву, убирают мусор, наносят разметку, ведут дорожный ремонт.
- Со своего телефона я могу в любой уголок поселения заглянуть, - Шадрин открывает приложение и в режиме реального времени показывает видеоряд из разных точек Мичуринского. - В деле санитарной очистки система помогла. Выбросит человек мусор где попало и уверяет: "Это не я". А видео - это железобетонная доказательная база. Поймали одного - вся улица уже не мусорит: знают, что сосед заплатил 5000 рублей штрафа или ему пришел счет на 50 тысяч, потому что администрация сама выгребла за ним помойку.
В Мичуринском хотят установить еще семь видеокамер, причем пять из них - на погосте, чтобы прекратить незаконные захоронения и переустройства.
Благодаря технологиям сельчане подключают современные услуги - скоростной интернет и интерактивное телевидение. Более сотни человек установили в своих усадьбах систему "Умный дом". До конца года, по словам главы поселения, "умным" сделают и социально-культурный центр. Школу подключили к информационно-библиотечной системе: учебники и художественные книги можно читать онлайн и офлайн с компьютера, планшета или смартфона. В местной амбулатории начали проводить онлайн-консультации - великое дело, ведь прежде за советом узкого специалиста приходилось отправляться в Хабаровск, ехать с пересадками на нескольких автобусах.
За обслуживание всего цифрового комплекса и трафик платит поселение - почти миллион рублей в год. Для местного бюджета в 50 миллионов - заметная статья расходов.
Еще одна функция инновационной цифровой экосистемы - информирование жителей. Год назад установили пять экранов - в магазинах, детсаду, клубе. На них выводится масса полезных сведений - от вакансий центра занятости и анонсов культурных событий до частных объявлений и прогноза погоды. В планах на следующий год - "умные остановки" с подключением к оптоволокну, где можно подзарядить гаджеты, выйти в интернет через Wi-Fi.
Автомобиль зовут Рурк, потому что водитель - робот
Машина подкатила на остановку "Спортивная", где мы условились встретиться с инженером-испытателем Маратом Маннановым. Именно он сидит в переднем пассажирском кресле и наблюдает за поведением Рурка - так зовут автомобиль. Все такси, участвующие в эксперименте, носят имена героев популярного сериала "Мир Дикого Запада" о роботах-андроидах, в которых пробуждается человеческое сознание. "Пристегнитесь, иначе машина не поедет", - просит Марат.
Он указывает точку на планшете, встроенном в бортовую панель, и такси трогается. Вообще-то для пассажиров, находящихся сзади, предусмотрен свой планшет, и они обычно сами выстраивают маршрут. А автомобиль заказывают через приложение совершенно бесплатно, ведь оно работает в тестовом режиме. Воспользоваться сервисом могут только взрослые от 18 лет.
В Иннополисе есть 11 точек, откуда беспилотное такси забирают клиентов. Среди них все основные объекты городка: университет, стадион, медицинский центр, жилой квартал. И хотя расстояние между ними можно преодолеть пешком, такси популярно, особенно в плохую погоду. В среднем в день поступает 15-20 заявок.
- Для людей, которые здесь живут, поехать на беспилотнике - обыденное дело, - рассказывает Марат Маннанов. - Бывает, программисты садятся с раскрытым ноутбуком назад и не отрываются от работы. Пешеходы, когда переходят дорогу, даже не смотрят на машину - знают, что она их всегда пропустит. А для приезжих это, конечно, в диковинку. Сразу начинают снимать на видео.
Все дорожные ситуации машина решает сама: включает поворотники, перестраивается, снижает скорость, приближаясь к лежачим полицейским. И только на случай форс-мажора у инженера имеется внушительная красная кнопка, располагающаяся на месте коробки передач. Она позволяет отключить всю электронику. К счастью, поводов для этого не было.
- У нее обзор 360 градусов. Меня часто спрашивают, что будет делать машина, если резко появится препятствие? Такой ситуации просто не может произойти. Препятствие же с неба не падает. Если это пешеход, то он будет откуда-то бежать, и она увидит его заранее. У нас был случай, на одной улице вечером отключили освещение. Беспилотник ехал с ближним светом фар и вдруг стал перестраиваться в соседний ряд. Инженер сначала удивился, мол, надо взять на заметку, машина странно себя повела, но через секунду из темноты выехали два велосипедиста. То есть она заметила их раньше человека!
Видит он и животных: собак, кошек и даже зайцев, которые обитают здесь в большом количестве.