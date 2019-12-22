Опубликовано видео крупного пожара на нефтехимическом заводе в Уфе

В интернете опубликовали сразу несколько видео того, как горит АО "Опытный завод Нефтехим" в Уфе.

Судя по кадрам, утром очагов возгорания было несколько. Огнем был полностью объят фасад одного здания. Также столб огня наблюдался на площадке неподалеку. На видеозаписях очевидцев видно, что с места пожара поднимались несколько столбов густого дыма, который был виден из разных районов города.

Напомним, что пожар на заводе начался сегодня около пяти утра по московскому времени. Установлено, что горит легковоспламеняющаяся жидкость. Через полчаса после начала тушения ранг пожара повысили до наивысшего. На месте работают более сотни пожарных, к тушению привлекли и пожарный поезд.

Площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров. На данный момент возгорание локализовали. Погибших и пострадавших нет, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.