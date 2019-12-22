Редчайший российский пикап выставили на продажу

Редчайший пикап ГАЗ-2308 "Атаман" можно купить в Арзамасе Нижегородской области за 600 тысяч рублей. При этом владелец, не исключено, может цену и снизить. Автомобиль местами сильно проржавел, а потому товарный вид утерял.

Речь идет, по большому счету, о машине, которой не было. В массовое производство и дилерские сети "Атаман" никогда не поступал. Горьковский автозавод разработал эту модель в 1995 году. Она должна была занять место в линейке коммерческих автомобилей ниже "ГАЗели". При этом пятиметровому пикапу максимальной грузоподъемностью около тонны полагался полный привод, 98-сильный мотор ЗМЗ объемом 2,3 л и турбодизельный агрегат 2.1 на 110 "лошадей". Его планировали выпускать с 2- и 4-местной кабинами, а также в виде универсала (под названием "Атаман Ермак").

Ожидалось, что перспективный проект будет реализован в ноябре 2000 года. Но ГАЗ был продан новому владельцу, у которого планов относительно "Атамана" не было. В итоге из заводских цехов вышло лишь несколько машин. Известно о них очень мало. Вроде бы одна работала в нижегородском аэропорту. А еще одна спустя 20 лет "засветилась" на портале частных объявлений.

Судя по пробегу в 72 тысячи километров - она тоже не стояла без дела. Хозяин утверждает, что у него в порядке все документы, ремонта, дескать, автомобиль не требует, а потому он просит за него 600 тысяч рублей. Интересно, что двигатель у этого экземпляра более мощный - 150-сильный 2.5. Впрочем, это может быть и ошибкой. Написал же продавец в графе "цвет" - синий, хотя пикап, как видно на фото, скорее миндальный.

Кстати, недавно мы писали о трех новых названиях, зарегистрированных ГАЗом в патентных органах. Как предположила "РГ", имя GAZelle City вполне подошло бы для "ГАЗели" пониженной грузоподъемности - до тонны. Сейчас в этой нише у марки имеется грузовой вариант "Соболя". Пикапов у ГАЗа так и не появилось.