В Саратове простились с полицейским, погибшим при задержании

В Саратове сослуживцы и представители власти простились с Михаилом Гадеевым - инспектором патрульно-постовой службы, который погиб при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Напомним, в субботу вечером в Заводском районе города правоохранители остановили двоих горожан. Один из них внезапно достал оружие и выстрелил в 28-летнего инспектора ППС. Полицейский был госпитализирован в больницу, где скончался от обильной кровопотери.

Проститься с погибшим правоохранителем пришли начальник городского МВД полковник полиции Андрей Чепурной, а также мэр Саратова Михаил Исаев. Они отметили мужество погибшего и пожелали его родственникам "терпения и силы духа". Градоначальник подчеркнул, что страж порядка ценой своей жизни помог обезвредить опасных преступников.

По факту нападения задержаны двое мужчин 1979 и 1987 годов рождения. С места преступления изъят предмет, похожий на пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). К расследованию привлечены наиболее опытные сотрудники ведомства.

Михаил Гадеев служил в органах внутренних дел с декабря 2014 года. У него остались жена и дочь.