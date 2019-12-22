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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе назвали вероятные причины пожара на нефтехимическом заводе

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Причиной пожара на АО "Опытный завод Нефтехим" могло стать возгорание легковоспламеняющейся жидкости в результате технологического процесса, так как ремонтные работы в этот момент здесь не велись. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Александра Лопухова.

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Напомним, о пожаре на нефтехимическом заводе в Уфе стало известно ранним утром 22 декабря. Горели 250-литровые бочки с легковоспламеняющейся жидкостью. На месте работают 105 специалистов МЧС и 29 единиц техники.

Пожар локализовали на 2000 квадратных метрах. В 10:50 по московскому времени ликвидировали открытое горение.

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