Один человек может находиться под завалами здания, рухнувшего в Омске

По уточненным данным СК по Омской области, под завалами заводского здания, рухнувшего на территории комбикормового завода в столице региона, может находиться один человек.

- По свидетельству двух очевидцев под руинами находится мужчина 1973 года рождения, - сообщила "РГ" пресс-секретарь СУ СК по Омской области Лариса Болдинова. - Жив он или нет, пока неизвестно. Сейчас спасатели ведут разбор завалов.

Параллельно следователи выясняют, является ли пострадавший работником предприятия. По факту ЧП ведомство начата доследственная проверка.

По данным МЧС, сообщение об обрушении производственного строения в Кировском округе Омска поступило в 12:50. Инцидент произошел во время демонтажа неэксплуатируемого объекта. Частично разрушились три этажа из четырех. Существует угроза обрушения перекрытий первого этажа. Сейчас спасатели проводят расчистку для установки крана.