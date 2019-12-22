Детям не будут продавать петарды, салюты и фейерверки

В Черкесске запрещена реализация салютов, петард и фейерверков юношам и девушкам, которым не исполнилось 16 лет. Соответствующее постановление подписал мэр города Руслан Тамбиев.

Это распоряжение под роспись в журнале инструктажа доведено до руководства торговых предприятий. Действовать мораторий на продажу пиротехники будет до 15 января 2020 года.

Следить за выполнением новых правил будет отдел МВД России по Черкесску. На период новогодних и рождественских праздников сотрудники правоохранительных органов, экстренных и коммунальных служб переведены на усиленный рабочий режим.

А сотрудники МЧС России по Карачаево-Черкесии отправились в школы, дворцы культуры, санатории и другие места предполагаемых массовых гуляний, чтобы рассказать о правильном применении праздничных салютов.

"Нарушение правил пожарной безопасности при запуске фейерверков в России стало причиной свыше 70 пожаров в этом году, пострадали более десяти человек", - заявил сотрудник государственного пожарного надзора Алибек Сикалиев и напомнил: пиротехнику запрещается использовать в зданиях, а также на сценических площадках, балконах и лоджиях.

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