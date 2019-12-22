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22.12.2019 05:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Детям не будут продавать петарды, салюты и фейерверки

Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)
В Черкесске запрещена реализация салютов, петард и фейерверков юношам и девушкам, которым не исполнилось 16 лет. Соответствующее постановление подписал мэр города Руслан Тамбиев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это распоряжение под роспись в журнале инструктажа доведено до руководства торговых предприятий. Действовать мораторий на продажу пиротехники будет до 15 января 2020 года.

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
На Дону водитель расстрелял инспектора ГИБДД из новогоднего салюта

Следить за выполнением новых правил будет отдел МВД России по Черкесску. На период новогодних и рождественских праздников сотрудники правоохранительных органов, экстренных и коммунальных служб переведены на усиленный рабочий режим.

А сотрудники МЧС России по Карачаево-Черкесии отправились в школы, дворцы культуры, санатории и другие места предполагаемых массовых гуляний, чтобы рассказать о правильном применении праздничных салютов.

"Нарушение правил пожарной безопасности при запуске фейерверков в России стало причиной свыше 70 пожаров в этом году, пострадали более десяти человек", - заявил сотрудник государственного пожарного надзора Алибек Сикалиев и напомнил: пиротехнику запрещается использовать в зданиях, а также на сценических площадках, балконах и лоджиях.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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