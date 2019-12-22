На перекрестках Магаса появились огромные копии английских зонтов. Под ними можно спрятаться от непогоды или жгучего солнца, а также подключиться к Wi-Fi.

Под таким зонтиком можно не только спастись от дождя, но и поймать wi-fi. Фото: Алена Ларина

Под зонтиками-навесами классического черного цвета может поместиться несколько человек. Их изготовили по проекту мэрии и установили на въезде в столицу Ингушетии.

- С одной стороны, они служат для удобства горожан, которые могут спрятаться под ними от дождя и снега, пока горит красный сигнал светофора, с другой - зонты-трости стали одной из достопримечательностей города. Нередко туристы и гости Ингушетии и Магаса фотографируются под ними, - рассказал автор идеи Беслан Цечоев.

Зонты еще и полезны. Стоя под ними, можно поймать wi-fi. Также в их конструкции есть QR-код, с помощью которого на любое мобильное устройство скачиваются...правила дорожного движения.

Умный зонтик - одно из более десятка новшеств на улицах Магаса, напичканных электроникой. Первыми здесь появились стеклянные остановки с теплыми лавочками, сушкой мокрых брюк, кондиционером, электронной библиотекой, терминалом для отправки СМС-сообщений в мэрию и другими опциями. Здесь есть лавочки с подогревом, мусорные контейнеры, работающие на солнечных батареях и вмещающие благодаря утрамбовывающему механизму в несколько раз больше отходов, чем обычные баки.

Там же на въезде в ингушскую столицу, где можно увидеть английские зонтики, появился суперсовременный пост ДПС из стекла, больше похожий на арт-объект, чем на здание для полицейских. Павильон многофункционален - с автоматическими дверьми, климат-контролем, подогревом пола и скамеек, а также электронной картой города.

Среди умных объектов Магаса - и терминалы для сбора одежды и игрушек для малоимущих, сигнал о наполняемости которых поступает на пульт управления всей системой "умный город". Здесь есть даже умные кормушки для бездомных животных. Закидываешь в такое устройство пустую ненужную пластиковую бутылку и на выходе получаешь "обед" для четвероногих.

- Кормушки также работают на солнечных батареях. Они стимулируют людей сдавать мусор раздельно. Корм остается на месте, его может съесть любой голодный котенок, - поясняет Беслан Цечоев.