СК завел дело после нападения подростков на полицейских в Апатитах

В Мурманской области следователи возбудили уголовное дело по факту нападения подростков на сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, ЧП случилось вечером в пятницу, 20 декабря, в городе Апатиты. Группа подростков, гуляя возле дома культуры по улице Ленина, избила двух полицейских, которые находились на дежурстве.

Стационарное лечение сотрудникам УМВД не потребовалось. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит тяжесть вреда, причиненного здоровью правоохранителей.

Личности нападавших удалось установить, следователи уже провели допрос. Сейчас специалисты собирают характеристики на подростков.

Ранее СК проводил доследственную проверку. По ее результатам возбудили уголовное дело по статье "применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Максимальное наказание по этой статье - пять лет лишения свободы.