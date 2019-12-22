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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти завели дело после массового ДТП на трассе "Скандинавия"

Текст: Ульяна Вылегжанина

В Ленинградской области возбудили уголовное дело в связи с массовым смертельным ДТП на трассе "Скандинавия". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу  ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом под Красноярском

ЧП случилось вчера, 21 декабря, на 143 километре автодороги примерно в 5.30 утра. Грузовик столкнулся с шестью автомобилями, стоявшими на светофоре. От удара загорелись пять автомобилей. Водители двух машин погибли, пассажирку одного из авто госпитализировали в больницу города Выборга. Ее состояние врачи оценили как средней тяжести.

Водителя грузовика, мужчину 1983 года рождения, задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Трассу перекрыли на несколько часов, объезд осуществлялся по автодорогам "Выборг - Святогорск" и "Выборг - Смирново". К обеду 21 декабря движение по "Скандинавии" полностью восстановили.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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