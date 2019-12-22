Россия подписала проект "дорожной карты" по отмене роуминга с Беларусью

Российская сторона согласовала финальную версию "дорожной карты" по отмене роуминга с Беларусью и теперь ожидает этого от Минска. Входящие вызовы на мобильные должны стать бесплатными на территории Союзного государства не позднее сентября 2020 года, сообщил официальный представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.

Российская сторона подписала "дорожную карту" 19 декабря.

По этому документу, предложения о законодательном закреплении отмены роуминга должны быть готовы в марте 2020 года, а плата за входящие вызовы на территории Союзного государства - ликвидирована в течение последующих 6 месяцев. "К этому времени должны быть закончены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков", - уточнил Новиков.

Работа по отмене роуминга между Россией и Беларусью ведется работа ведется в рамках реализации резолюции Высшего Государственного Совета Союзного государства, принятой 30 июня 2017 года.

В течение 2019 года профильные ведомства, антимонопольные органы и операторы связи двух стран регулярно собирались на рабочие встречи и сеансы видео-конференц-связи, чтобы выработать совместные подходы к решению этого вопроса.

В ноябре замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов заявил, что договоренности по большинству аспектов достигнуты.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин 22 декабря сообщил, что зафиксирована конкретная дата отмены роуминга, но договоренности вступят в силу только в рамках пакетного соглашения.