Россия подписала проект "дорожной карты" по отмене роуминга с Беларусью

Российская сторона подписала "дорожную карту" 19 декабря.
По этому документу, предложения о законодательном закреплении отмены роуминга должны быть готовы в марте 2020 года, а плата за входящие вызовы на территории Союзного государства - ликвидирована в течение последующих 6 месяцев. "К этому времени должны быть закончены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков", - уточнил Новиков.
Работа по отмене роуминга между Россией и Беларусью ведется работа ведется в рамках реализации резолюции Высшего Государственного Совета Союзного государства, принятой 30 июня 2017 года.
В течение 2019 года профильные ведомства, антимонопольные органы и операторы связи двух стран регулярно собирались на рабочие встречи и сеансы видео-конференц-связи, чтобы выработать совместные подходы к решению этого вопроса.
В ноябре замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов заявил, что договоренности по большинству аспектов достигнуты.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин 22 декабря сообщил, что зафиксирована конкретная дата отмены роуминга, но договоренности вступят в силу только в рамках пакетного соглашения.