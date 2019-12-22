Экономика
22.12.2019 17:42
Текст: Юлия Кривошапко

Россия подписала проект "дорожной карты" по отмене роуминга с Беларусью

Российская сторона согласовала финальную версию "дорожной карты" по отмене роуминга с Беларусью и теперь ожидает этого от Минска. Входящие вызовы на мобильные должны стать бесплатными на территории Союзного государства не позднее сентября 2020 года, сообщил официальный представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Донат Сорокин/ТАСС

Российская сторона подписала "дорожную карту" 19 декабря.

По этому документу, предложения о законодательном закреплении отмены роуминга должны быть готовы в марте 2020 года, а плата за входящие вызовы на территории Союзного государства - ликвидирована в течение последующих 6 месяцев. "К этому времени должны быть закончены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков", - уточнил Новиков.

Фото: PhotoXpress
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Работа по отмене роуминга между Россией и Беларусью ведется работа ведется в рамках реализации резолюции Высшего Государственного Совета Союзного государства, принятой 30 июня 2017 года.

В течение 2019 года профильные ведомства, антимонопольные органы и операторы связи двух стран регулярно собирались на рабочие встречи и сеансы видео-конференц-связи, чтобы выработать совместные подходы к решению этого вопроса.

В ноябре замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов заявил, что договоренности по большинству аспектов достигнуты.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин 22 декабря сообщил, что зафиксирована конкретная дата отмены роуминга, но договоренности вступят в силу только в рамках пакетного соглашения.

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