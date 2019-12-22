Новости

Российские врачи проведут день помощи детям в Сирии 05:53
Премьер Австралии пожалел о своем отпуске во время пожаров 05:34
Ливия задержала гражданское судно с турецким экипажем 04:35
Макрон посчитал колониализм большой ошибкой Франции 04:20
Жителя Хабаровского края задержали по подозрению в убийстве сына 03:45
Трамп объявил о прорыве в торговых переговорах с КНР 03:38
Подозрительных вещей на рождественском рынке в Берлине не оказалось 02:26
Пожар в мотеле в Лас-Вегасе унес жизни шести человек 02:07
Редкая черная орхидея зацвела в "Аптекарском огороде" в Москве 01:57
В Саратове при задержании преступника погиб полицейский 01:34
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова 01:30
В Лондоне госпитализирован муж Елизаветы II 00:57
Spiegel: ФСБ России передавала Германии данные по Хангошвили 21.12.2019
Парижане пересели на велосипеды в связи с забастовкой транспортников 21.12.2019
Две машины сгорели после аварии в центре Москвы 21.12.2019
В Берлине санкции против "Северного потока-2" назвали неумными 21.12.2019
Боксер Лебедев заявил, что собирается завершить карьеру 21.12.2019
Пассажиров экстренно севшего в Баку самолета отправили в Москву 21.12.2019
В Башкирии в страшной аварии погибли три человека 21.12.2019
"Корейский зомби" нокаутировал легенду UFC 21.12.2019
Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко 21.12.2019
Борис Джонсон накормил английские войска в Эстонии 21.12.2019
Боксер Кудряшов победил Пейсара в Красноярске 21.12.2019
Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей года 21.12.2019
В спортклубе Порошенко нашли скрытые камеры 21.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
За что могут лишить наследства
За что могут лишить наследства
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
22.12.2019 05:53
Рубрика: Власть

Российские врачи проведут день помощи детям в Сирии

Фото: AP Photo/Vadim Ghirda Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
Фото: AP Photo/Vadim Ghirda

Российские военные медики проведут специальный день помощи детям в провинции Алеппо на севере Сирии. В медицинском отряде специального назначения отмечают, что на приемы к ним приводят сотни маленьких пациентов, однако оказать всем им помощь не хватает времени. Некоторые малыши после рождения не проходили даже обязательного первичного осмотра.

Фото: AP Photo/Kathy Willens
Небензя: Сирийские граждане рискуют в будущем остаться без помощи

Средний поток обращающихся за медицинской консультацией составляет примерно 100-150 человек в день, передает РИА Новости. В связи с этим было решено объявить специальный день, когда прием ведется только для несовершеннолетних.

Ранее сообщалось о том, что российские медики стали лечить жителей сирийского города Кобань (провинция Алеппо) от хронических заболеваний. Местные врачи там не справляются с наплывом желающих получить медицинскую помощь.

Напомним, в конце ноября отряд российских военных врачей приступил к работе в поликлинике города Камышлы на севере Сирии. Сюда прибыли специалисты главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко. Медицинский отряд обладает всеми необходимыми силами и средствами для оказания помощи, в том числе специализированной.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Сирия Общество Здоровье Военная операция РФ в Сирии

Главное сегодня

Участники проекта "Северный поток-2" запросят разъяснения по санкциям
Лавров рассказал о письме Трампа с пожеланиями о продолжении диалога
Росстат подсчитал, во сколько россиянам обойдется новогодний стол
ПФР назвал сроки выплат январских пенсий
Белый дом заставил демократов отказаться от срочной военной помощи Киеву