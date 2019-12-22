Российские врачи проведут день помощи детям в Сирии

Российские военные медики проведут специальный день помощи детям в провинции Алеппо на севере Сирии. В медицинском отряде специального назначения отмечают, что на приемы к ним приводят сотни маленьких пациентов, однако оказать всем им помощь не хватает времени. Некоторые малыши после рождения не проходили даже обязательного первичного осмотра.

Средний поток обращающихся за медицинской консультацией составляет примерно 100-150 человек в день, передает РИА Новости. В связи с этим было решено объявить специальный день, когда прием ведется только для несовершеннолетних.

Ранее сообщалось о том, что российские медики стали лечить жителей сирийского города Кобань (провинция Алеппо) от хронических заболеваний. Местные врачи там не справляются с наплывом желающих получить медицинскую помощь.

Напомним, в конце ноября отряд российских военных врачей приступил к работе в поликлинике города Камышлы на севере Сирии. Сюда прибыли специалисты главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко. Медицинский отряд обладает всеми необходимыми силами и средствами для оказания помощи, в том числе специализированной.