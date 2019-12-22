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22.12.2019 03:38
Рубрика: В мире

Трамп объявил о прорыве в торговых переговорах с КНР

Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP
Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что Китай и Соединенные Штаты достигли прогресса в торговых переговорах. По его словам, первая часть сделки между странами будет заключена в скором времени.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
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"Мы предприняли самые жесткие меры против Китая и в результате достигли прорыва по торговому соглашению", - отметил американский лидер. Как сообщает ТАСС, Трамп рассказал также о покупке Китаем сельскохозяйственной продукции США на миллиарды долларов.

Ранее США и Китай достигли соглашения "по первой фазе" торгового соглашения, которое предусматривает значительное увеличение импорта китайской стороной американской сельскохозяйственной продукции в обмен на отказ Вашингтона вводить новые ограничительные меры. Документ должен быть подписан в начале января.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Торговые войны Дональд Трамп

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