Трамп объявил о прорыве в торговых переговорах с КНР

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что Китай и Соединенные Штаты достигли прогресса в торговых переговорах. По его словам, первая часть сделки между странами будет заключена в скором времени.

"Мы предприняли самые жесткие меры против Китая и в результате достигли прорыва по торговому соглашению", - отметил американский лидер. Как сообщает ТАСС, Трамп рассказал также о покупке Китаем сельскохозяйственной продукции США на миллиарды долларов.

Ранее США и Китай достигли соглашения "по первой фазе" торгового соглашения, которое предусматривает значительное увеличение импорта китайской стороной американской сельскохозяйственной продукции в обмен на отказ Вашингтона вводить новые ограничительные меры. Документ должен быть подписан в начале января.