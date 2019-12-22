Утверждено расписание ОГЭ на 2020 год

Вот утвержденное расписание:

22 мая (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);

23 мая (суббота) - иностранные языки;

26 мая (вторник) - история, физика, биология, химия; 2

9 мая (пятница) - обществознание, информатика (ИКТ), география, химия;

30 мая (суббота) - обществознание;

2 июня (вторник) - русский язык;

5 июня (пятница) - литература, физика, информатика (ИКТ), география, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);

9 июня (вторник) - математика.

При этом есть еще досрочный период, резервные и дополнительные сроки. Досрочный стартует 21 апреля, и закончится 6 мая.

Те, кто с экзаменами не справился и не смог получить аттестат, получат возможность пересдачи с 4 по 11 сентября.

Также в совместном приказе двух ведомств указана продолжительность всех экзаменов. К примеру, ОГЭ по математике, русскому, литературе продлится 3 часа 55 минут. Физика, обществознание, история - 3 часа. География - 2 часа 30 минут.

А еще в документе прописано, что девятиклассники могут с собой взять из вещей, которые могут им понадобиться на экзамене. Например, на ОГЭ по русскому языку можно будет принести орфографический словарь. На ОГЭ по математике - не только линейку, но и справочные материалы с основными формулами курса математики за 5-9 класс. На ОГЭ по физике и химии понадобится не только калькулятор, но лабораторное оборудование для проведения обязательного эксперимента. Это, кстати, станет нововведением 2020 года.