Утверждено расписание ОГЭ на 2020 год

Новости

СМИ: Алексей Миранчук перейдет в "Манчестер Юнайтед" 13:41
В Ленобласти завели дело после массового ДТП на трассе "Скандинавия" 13:38
Ночной пожар в Лас-Вегасе назван худшим в истории "столицы азартных игр" 13:36
СК начал проверку после стрельбы у ресторана в Приморье 13:06
В Совфеде оценили слова дипломата США о реакции Евросоюза на санкции 13:06
Редчайший российский пикап выставили на продажу 12:53
В результате крупного ДТП в Гватемале погибли 22 человека 12:52
Один человек может находиться под завалами здания, рухнувшего в Омске 12:52
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом под Красноярском 12:35
На Кубани из-за аварии жители трех крупных городов остались без воды 12:29
В Уфе ликвидировали открытое горение на нефтехимическом заводе 12:10
СК завел дело после нападения подростков на полицейских в Апатитах 12:02
Названы вредные последствия чрезмерного употребления воды 11:50
В Уфе вблизи горевшего завода загрязнения воздуха не обнаружено 11:44
Опубликовано видео крупного пожара на нефтехимическом заводе в Уфе 11:35
В Уфе назвали вероятные причины пожара на нефтехимическом заводе 11:25
В Омске рухнуло одно из зданий комбикормового завода 11:25
Путин и Медведев отметили уникальный вклад Лео Бокерии в развитие медицины 11:20
В Архангельской области произошел пожар в доме престарелых 11:14
В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана 11:02
Лавров: Россия не будет портить отношения с Китаем в угоду США 10:43
Гоша Куценко рассказал о своем желании стать президентом Украины 10:22
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима 10:05
УАЗ для пожарных. 1000-литровый резервуар для воды, тяговитый дизель 09:30
В Уфе на нефтехимическом заводе произошел пожар 09:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
22.12.2019 13:04
Рубрика: Общество

Утверждено расписание ОГЭ на 2020 год

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год. Большинство выпускников девятых классов будут сдавать экзамены с 22 мая по 9 июня.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вот утвержденное расписание:

22 мая (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);

23 мая (суббота) - иностранные языки;

26 мая (вторник) - история, физика, биология, химия; 2

9 мая (пятница) - обществознание, информатика (ИКТ), география, химия;

30 мая (суббота) - обществознание;

2 июня (вторник) - русский язык;

5 июня (пятница) - литература, физика, информатика (ИКТ), география, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);

9 июня (вторник) - математика.

При этом есть еще досрочный период, резервные и дополнительные сроки. Досрочный стартует 21 апреля, и закончится 6 мая.

Те, кто с экзаменами не справился и не смог получить аттестат, получат возможность пересдачи с 4 по 11 сентября.

Фото: Сергей Куксин
Как и чему теперь будут учить в школах

Также в совместном приказе двух ведомств указана продолжительность всех экзаменов. К примеру, ОГЭ по математике, русскому, литературе продлится 3 часа 55 минут. Физика, обществознание, история - 3 часа. География - 2 часа 30 минут.

А еще в документе прописано, что девятиклассники могут с собой взять из вещей, которые могут им понадобиться на экзамене. Например, на ОГЭ по русскому языку можно будет принести орфографический словарь. На ОГЭ по математике - не только линейку, но и справочные материалы с основными формулами курса математики за 5-9 класс. На ОГЭ по физике и химии понадобится не только калькулятор, но лабораторное оборудование для проведения обязательного эксперимента. Это, кстати, станет нововведением 2020 года.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Правительство Минобрнауки Рособрнадзор ЕГЭ в России

Главное сегодня

Опубликовано видео крупного пожара на нефтехимическом заводе в Уфе
Американские СМИ отметили превосходство российской артиллерии
Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по "Северному потоку-2"
Козак: Все риски по работе ГТС Украины теперь несет "Нафтогаз"
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима