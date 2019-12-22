В Совфеде оценили слова дипломата США о реакции Евросоюза на санкции

Посол США Ричард Гренелл выдает желаемое за действительное, когда заявляет, что европейские дипломаты поблагодарили Вашингтон за введение санкций против "Северного потока-2", считает сенатор Сергей Цеков.

Гренелл уверяет, что его коллеги в ЕС якобы назвали эти ограничения "очень проевропейским решением".

"Все ведущие дипломаты крупных стран Евросоюза негативно относятся к санкционным мерам Соединенных Штатов", - сказал он в беседе с RT.

Цеков уверен, что заявления о "положительных голосах со всех сторон не соответствуют действительности".

Он напомнил, что Германия и другие страны ЕС публично высказывают мнение, обратное тому, о котором заявляет Гренелл.