Новости

СМИ: Алексей Миранчук перейдет в "Манчестер Юнайтед" 13:41
В Ленобласти завели дело после массового ДТП на трассе "Скандинавия" 13:38
Ночной пожар в Лас-Вегасе назван худшим в истории "столицы азартных игр" 13:36
СК начал проверку после стрельбы у ресторана в Приморье 13:06
В Совфеде оценили слова дипломата США о реакции Евросоюза на санкции 13:06
Редчайший российский пикап выставили на продажу 12:53
В результате крупного ДТП в Гватемале погибли 22 человека 12:52
Один человек может находиться под завалами здания, рухнувшего в Омске 12:52
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом под Красноярском 12:35
На Кубани из-за аварии жители трех крупных городов остались без воды 12:29
В Уфе ликвидировали открытое горение на нефтехимическом заводе 12:10
СК завел дело после нападения подростков на полицейских в Апатитах 12:02
Названы вредные последствия чрезмерного употребления воды 11:50
В Уфе вблизи горевшего завода загрязнения воздуха не обнаружено 11:44
Опубликовано видео крупного пожара на нефтехимическом заводе в Уфе 11:35
В Уфе назвали вероятные причины пожара на нефтехимическом заводе 11:25
В Омске рухнуло одно из зданий комбикормового завода 11:25
Путин и Медведев отметили уникальный вклад Лео Бокерии в развитие медицины 11:20
В Архангельской области произошел пожар в доме престарелых 11:14
В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана 11:02
Лавров: Россия не будет портить отношения с Китаем в угоду США 10:43
Гоша Куценко рассказал о своем желании стать президентом Украины 10:22
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима 10:05
УАЗ для пожарных. 1000-литровый резервуар для воды, тяговитый дизель 09:30
В Уфе на нефтехимическом заводе произошел пожар 09:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
22.12.2019 13:06
Рубрика: Власть

В Совфеде оценили слова дипломата США о реакции Евросоюза на санкции

Текст: Галина Мисливская

Посол США Ричард Гренелл выдает желаемое за действительное, когда заявляет, что европейские дипломаты поблагодарили Вашингтон за введение санкций против "Северного потока-2", считает сенатор Сергей Цеков.

Фото: Kay Nietfeld/dpa via AP
Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по "Северному потоку-2"

Гренелл уверяет, что его коллеги в ЕС якобы назвали эти ограничения "очень проевропейским решением".

"Все ведущие дипломаты крупных стран Евросоюза негативно относятся к санкционным мерам Соединенных Штатов", - сказал он в беседе с RT.

Цеков уверен, что заявления о "положительных голосах со всех сторон не соответствуют действительности".

Он напомнил, что Германия и другие страны ЕС публично высказывают мнение, обратное тому, о котором заявляет Гренелл.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Законодательная власть Совет Федерации Международные организации Европейский союз Санкции и антисанкции Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

Опубликовано видео крупного пожара на нефтехимическом заводе в Уфе
Американские СМИ отметили превосходство российской артиллерии
Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по "Северному потоку-2"
Козак: Все риски по работе ГТС Украины теперь несет "Нафтогаз"
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима