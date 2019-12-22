Захарова: Польша сама подрывает отношения с Россией

Представители Варшавы на протяжении многих лет подрывали российско-польские отношения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она отреагировала на недавнее заявление польского внешнеполитического ведомства. МИД республики посчитал, что слова президента РФ Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войны представляют ложную картину событий, сообщает ТАСС.

"Именно представители Варшавы много лет подрывали и работу экспертов, и двусторонние отношения", - заявила Захарова. Представитель российского МИД напомнила об агрессивной риторике, "запевальной" роли этой страны в принятии ЕС антироссийских санкций и уничтожении памятников борцам с фашизмом на территории Польши.

Отвечая на вопрос корреспондента "РГ" в ходе большой пресс-конференции, президент Владимир Путин сказал, что недопустимо "ставить на одну доску" СССР и нацистскую Германию, как это сделано в резолюции Европарламента, посвященной осуждению тоталитаризма.

"Пусть посмотрят, как вела себя Польша, которая сделала все, чтобы поучаствовать в разделе Чехословакии. Как вел себя тогда Советский Союз, предлагая всем участникам международной жизни создать единый антифашистский фронт", - отметил глава государства.