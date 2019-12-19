Путин - "РГ": Приравнивать СССР к нацистской Германии - это верх цинизма

В тоталитаризме ничего хорошего нет, отметил Владимир Путин, это явление, безусловно достойно осуждения. "Но решение Европарламента мне известно, я считаю его абсолютно неприемлемым и некорректным, - заявил он. - Можно сколько угодно предавать анафеме сталинизм и тоталитаризм в целом, и в чем-то это будут заслуженные упреки".

Путин напомнил, что советский народ был первой жертвой тоталитаризма, это явление было осуждено на государственном уровне так же, как и культ личности.

"Но приравнивать Советский Союз и или ставить на одну доску СССР и фашисткою Германию - это верх цинизма", - заявил Путин. По его мнению, те, кто так говорит, "не знают историю, читать и писать не умеют". Он предложил европейским борцам с тоталитаризмом внимательно изучить документы того времени, например, обстоятельства заключения так называемого мюнхенского сговора в 1938 году с участием Франции и Великобритании.

"Пусть посмотрят, как вела себя Польша, которая сделала все, чтобы поучаствовать в разделе Чехословакии. Как вел себя тогда Советский Союз, предлагая всем участникам международной жизни создать единый антифашистский фронт", - сказал глава государства. По его мнению, польские власти, помогая Гитлеру, не понимали мотивов и последствий его движения на восток.

"Я к этому событию хочу статью написать. Я ее обязательно опубликую", - заявил президент. "Кода я читаю материалы из архивов, все становится абсолютно ясно. По годам, месяцам, чуть ли не дням видно, как происходило умиротворение Гитлера", - рассказал он, подчеркнув, что Иосиф Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером в отличие от лидеров западных держав.

Говоря о пакте Молотова-Риббентропа, Путин отметил, что СССР был последним государством Европы, который подписал с Германией пакт о ненападении. "Все остальные уже договор подписали, что оставалось делать Советскому Союзу? Оставаться один на один?" - сказал он.

Что касается раздела Польши согласно протоколам к пакту Молотова-Риббентропа, то "Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии, зашла в два района и все забрала, они сделали то же самое". А СССР занял Брест-Литовск уже после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами. "Не с кем было даже разговаривать на эту тему", - отметил он.

"Более того, мы говорим о героических защитниках Брестской крепости. Войска фашистской Германии заняли Брест-Литовск, потом просто освободили и туда зашла Красная Армия. "Вы понимаете это или нет?" - хочу задать вопрос тем, кто принимает такие резолюции в Европарламенте. То есть войска Красной Армии не захватывали эти территории, немецкие войска туда зашли, потом освободили и зашли советские. Вот это о чем-то говорит?" - сказал Владимир Путин.

"Завтра у нас встреча в формате СНГ и я хочу своих коллег познакомить с некоторыми документами. Кому будет интересно - приходите, послушайте", - пригласил президент журналистов.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции.