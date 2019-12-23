Новости

Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой 15:34
Умер актер из "Ночного дозора" Тони Бриттон 15:27
Более трети россиян пользуются средствами для обхода блокировок 15:21
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года 15:19
Козак опроверг сообщения о контрактах на прямые поставки газа на Украину 15:19
Новый профстандарт для преподавателей вузов может появиться в течение полугода 15:18
В Петербурге будет новый уполномоченный по правам ребенка 15:16
СК сообщил о двух полицейских, пострадавших при стрельбе в Саратове 14:54
"Убийца" Hyundai Creta от Kia: стала известна цена кроссовера Seltos 14:52
На сбившего рабочих в Новой Москве тракториста завели уголовное дело 14:48
Постпред: Американские санкции не остановят "Северный поток -2" 14:47
Hubble заснял "летающую тарелку" в созвездии Mensa 14:45
В Москве пройдет IV Всероссийский форум профессионалов сферы PR 14:36
Чижов: Россия готова предоставить данные для слушаний по MH17 14:32
В Прикамье девять человек пострадали в ДТП с автобусом 14:31
СМИ: Следственный комитет проводит обыски в ФТС 14:30
Оружие "ледяного человека" Этци признали древнейшим в мире 14:30
Власти Москвы увеличат компенсации за снос гаражей 14:21
Около 950 работ вошли в собрание Третьяковской галереи в 2019 году 14:21
Совфед одобрил допуск иностранных пилотов на экспериментальные самолеты 14:16
Первым серийным электропикапом будет Lordstown Endurance, а не Tesla 14:14
В Китае начали испытывать ударный беспилотный катер 14:14
В Костроме открылся бесплатный кинотеатр 14:09
Судьи, отдавшие победу Кудряшову, дисквалифицированы на полтора года 14:04
Шоураннер "Ведьмака" рассказала о втором сезоне 14:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 23 по 29 декабря
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 23 по 29 декабря
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
23.12.2019 14:32
Рубрика: В мире

Чижов: Россия готова предоставить данные для слушаний по MH17

Текст: Юрий Когалов

Россия готова предоставить Нидерландам имеющиеся у нее данные для новых судебных слушаний о катастрофе лайнера Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии" на востоке Украины. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"Мы готовы взаимодействовать в прояснении всех обстоятельств данного инцидента. Мне известно, что в марте начнутся судебные слушания в Нидерландах по этому поводу. В том числе и в этом контексте мы готовы предоставить имеющиеся у нас данные", - цитирует дипломата агентство ТАСС.

По словам Чижова, Россия изначально была готова передать эти сведения совместной международной группе, занимающейся расследованием катастрофы. "К сожалению, данная группа наши предложения проигнорировала", - напомнил постпред.

МИД РФ: Все претензии Нидерландов к России по MH17 необоснованны

Ранее власти Нидерландов обратились к России с просьбой помочь в расследовании дела о крушении лайнера, разобраться в вопросе, почему не было закрыто воздушное пространство над территорией, где велись боевые действия, в день крушения рейса MH17. Как отмечается в записке главы МИД Нидерландов Стефа Блока национальному парламенту, посвященной стратегии дальнейшего развития отношений с Россией, "установление правды и привлечение к ответственности за крушение MH17 остается приоритетом для голландского правительства".

Примечательно, что депутаты парламента Нидерландов в минувшем октябре сами потребовали изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17, как раз тот самый вопрос касательно незакрытия воздушного пространства на востоке страны. Генеральные штаты Нидерландов одобрили данную инициативу. Депутатский запрос был единогласно поддержан как правящей коалицией, так и оппозиционными партиями.

Фото: AP
Почему Нидерланды не могут быть "арбитром" в деле о катастрофе MH-17

Напомним, Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший полет из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно обращал внимание, что до сих пор не представлены общественности записи переговоров украинских авиационных диспетчеров, данные с радаров, а также со спутников США. Все это помогло бы установить истинную причину катастрофы. Более того, вся переданная российской стороной информация была проигнорирована совместной следственной группой, она даже не была передана Малайзии, более других заинтересованной в расследовании.

Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла во время визита в Москву в ноябре заверил, что Куала-Лумпур будет добиваться того, чтобы все улики по делу о крушении малайзийского лайнера Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году были обнародованы. "Мы не будем принимать решение о возложении вины на того или на другого игрока до тех пор, пока не будут исследованы абсолютно все свидетельства", - подчеркнул глава МИД Малайзии.

В мире Европа Нидерланды Крушение Boeing под Донецком

Главное сегодня

Совфед одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года
В Кремле назвали проявлением безумия стрельбу на Лубянке
Чижов: Россия готова предоставить данные для слушаний по MH17
Пушков прокомментировал требование Порошенко ввести санкции из-за газа
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни