Чижов: Россия готова предоставить данные для слушаний по MH17

Россия готова предоставить Нидерландам имеющиеся у нее данные для новых судебных слушаний о катастрофе лайнера Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии" на востоке Украины. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"Мы готовы взаимодействовать в прояснении всех обстоятельств данного инцидента. Мне известно, что в марте начнутся судебные слушания в Нидерландах по этому поводу. В том числе и в этом контексте мы готовы предоставить имеющиеся у нас данные", - цитирует дипломата агентство ТАСС.

По словам Чижова, Россия изначально была готова передать эти сведения совместной международной группе, занимающейся расследованием катастрофы. "К сожалению, данная группа наши предложения проигнорировала", - напомнил постпред.

Ранее власти Нидерландов обратились к России с просьбой помочь в расследовании дела о крушении лайнера, разобраться в вопросе, почему не было закрыто воздушное пространство над территорией, где велись боевые действия, в день крушения рейса MH17. Как отмечается в записке главы МИД Нидерландов Стефа Блока национальному парламенту, посвященной стратегии дальнейшего развития отношений с Россией, "установление правды и привлечение к ответственности за крушение MH17 остается приоритетом для голландского правительства".

Примечательно, что депутаты парламента Нидерландов в минувшем октябре сами потребовали изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17, как раз тот самый вопрос касательно незакрытия воздушного пространства на востоке страны. Генеральные штаты Нидерландов одобрили данную инициативу. Депутатский запрос был единогласно поддержан как правящей коалицией, так и оппозиционными партиями.

Напомним, Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший полет из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно обращал внимание, что до сих пор не представлены общественности записи переговоров украинских авиационных диспетчеров, данные с радаров, а также со спутников США. Все это помогло бы установить истинную причину катастрофы. Более того, вся переданная российской стороной информация была проигнорирована совместной следственной группой, она даже не была передана Малайзии, более других заинтересованной в расследовании.

Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла во время визита в Москву в ноябре заверил, что Куала-Лумпур будет добиваться того, чтобы все улики по делу о крушении малайзийского лайнера Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году были обнародованы. "Мы не будем принимать решение о возложении вины на того или на другого игрока до тех пор, пока не будут исследованы абсолютно все свидетельства", - подчеркнул глава МИД Малайзии.