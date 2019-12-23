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23.12.2019 13:58

Нидерланды обратились к РФ за помощью в деле о крушении MH17 на Украине

Текст: Юрий Когалов
Власти Нидерландов обратились к России с просьбой помочь в расследовании дела о крушении лайнера Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии" на востоке Украины. Об этом проинформировал глава МИД Нидерландов Стеф Блок в записке национальному парламенту, посвященной стратегии дальнейшего развития отношений с Россией.

По его словам, речь идет о незакрытом воздушном пространстве над территорией, где велись боевые действия, в день крушения рейса MH17. Как заверил Блок, парламент будет отдельно проинформирован о прогрессе в этом вопросе.

В том же документе министр выразил разочарование тем, что Москва не задержала бывшего начальника ПВО ДНР Владимира Цемаха, проходящего подозреваемым в данном расследовании.

Фото: AP
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Как подчеркнул Блок, "установление правды и привлечение к ответственности за крушение MH17 остается приоритетом для голландского правительства".

Примечательно, что в той же записке говорится, что несмотря на сложные отношения с Россией на протяжении последних пяти лет (и нежелание менять антироссийскую риторику), Нидерланды стремятся к сотрудничеству с нашей страной. "Россия является соседом ЕС и геополитическим игроком, история которого на протяжении веков связана с Нидерландами. Наши страны имеют тесные экономические, социальные и культурные связи. Вот почему правительство считает важным поддерживать открытость каналов", - отметил министр. Он также обратил внимание, что обе страны разделяют интересы в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и распространением ядерного оружия, а также в борьбе с изменением климата.

Напомним, Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший полет из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Фото: РИА Новости
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Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно обращал внимание, что до сих пор не представлены общественности записи переговоров украинских авиационных диспетчеров, данные с радаров, а также со спутников США. Все это помогло бы установить истинную причину катастрофы. Более того, вся переданная российской стороной информация была проигнорирована совместной следственной группой.

Однако с октябре 2019 года депутаты парламента Нидерландов наконец потребовали от правительства изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17, как раз тот самый вопрос касательно незакрытия воздушного пространства на востоке страны. Генеральные штаты Нидерландов одобрили данную инициативу. Депутатский запрос был единогласно поддержан как правящей коалицией, так и оппозиционными партиями.

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