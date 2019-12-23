По его словам, речь идет о незакрытом воздушном пространстве над территорией, где велись боевые действия, в день крушения рейса MH17. Как заверил Блок, парламент будет отдельно проинформирован о прогрессе в этом вопросе.

В том же документе министр выразил разочарование тем, что Москва не задержала бывшего начальника ПВО ДНР Владимира Цемаха, проходящего подозреваемым в данном расследовании.

Как подчеркнул Блок, "установление правды и привлечение к ответственности за крушение MH17 остается приоритетом для голландского правительства".

Примечательно, что в той же записке говорится, что несмотря на сложные отношения с Россией на протяжении последних пяти лет (и нежелание менять антироссийскую риторику), Нидерланды стремятся к сотрудничеству с нашей страной. "Россия является соседом ЕС и геополитическим игроком, история которого на протяжении веков связана с Нидерландами. Наши страны имеют тесные экономические, социальные и культурные связи. Вот почему правительство считает важным поддерживать открытость каналов", - отметил министр. Он также обратил внимание, что обе страны разделяют интересы в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и распространением ядерного оружия, а также в борьбе с изменением климата.

Напомним, Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший полет из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно обращал внимание, что до сих пор не представлены общественности записи переговоров украинских авиационных диспетчеров, данные с радаров, а также со спутников США. Все это помогло бы установить истинную причину катастрофы. Более того, вся переданная российской стороной информация была проигнорирована совместной следственной группой.

Однако с октябре 2019 года депутаты парламента Нидерландов наконец потребовали от правительства изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17, как раз тот самый вопрос касательно незакрытия воздушного пространства на востоке страны. Генеральные штаты Нидерландов одобрили данную инициативу. Депутатский запрос был единогласно поддержан как правящей коалицией, так и оппозиционными партиями.