Эксперты назвали самые востребованные профессии в России

Топ-10 самых востребованных профессий в России возглавили продавцы-кассиры.

К такому выводу пришли специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда, проанализировав сведения, предоставленные различными компаниями.

Также учитывались данные о вакансиях трех популярных интернет-сервисов по поиску работу, сообщает РИА Новости.

Оказалось, что почти 10 процентов компаний испытывают острый дефицит кадров. В списке самых востребованных профессий - повара, педагоги, юристы, соцработники, специалисты по закупкам, медсестры, делопроизводители и бухгалтеры.

Ранее "Российская газета" писала, что в следующем году среди массовых профессий наиболее востребованными будут водители, официанты, повара, курьеры, продавцы и кассиры.