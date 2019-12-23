Экстрадиция россиянина Винника из Греции приостановлена

В Греции суд приостановил принятое ранее минюстом решение о последовательной экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, США и Россию. Об этом заявила адвокат Винника Зои Константопулу.

"Председатель четвертого департамента Государственного совета издал сегодня временное распоряжение о приостановке исполнения решения об экстрадиции Александра Винника во Францию, США и Россию, признавая опасность, с которой Александр столкнется в случае его экстрадиции", - цитирует ТАСС слова юриста.

Напомним, что россиянин был задержан в Греции по запросу США в 2017 году. Вашингтон его подозревают в якобы организации операции по отмыванию не менее 4 миллиардов долларов.