Европейский бизнес осудил санкции против "Северного потока-2"

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), представляющая в России интересы более 500 компаний, осуждает санкции США против европейских подрядчиков, осуществляющих прокладку газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", говорится в заявлении.

Ассоциация полагает, что осуществление европейской политики и безопасности является исключительной прерогативой членов Евросоюза. Поэтому санкции со стороны США расцениваются как нелегитимное вмешательство в дела европейского бизнеса. В этой связи Еврокомиссия должна предпринять конкретные действия.

АЕБ выступает за равноправное партнерство в международной торговле, исключающее использование односторонних экстерриториальных санкций, которые могут рассматриваться в качестве инструмента недобросовестной конкуренции, отмечается в заявлении.

"Для европейцев принципиально важно не допустить ситуации, когда их внешнеэкономические отношения будут регулироваться кем-то извне. Откровенно угрожающие санкции используются в качестве инструмента конкуренции на мировом газовом рынке и могут нанести значительный ущерб европейской конкурентоспособности", - заявил генеральный директор АЕБ Франк Шауфф.