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18.12.2019 15:14
Рубрика: В мире

Спасует ли Европа перед американскими санкциями против "Северного потока-2"

Текст: Евгений Шестаков
Ровно два года назад два американских сенатора-республиканца внесли в Конгресс необычный законопроект, положивший начало принципиально новой тенденции в деятельности законодателей. Документ напрямую увязывал получение иностранными государствами военной помощи США с результатами голосования на Генеральных ассамблеях ООН. Те страны, чья точка зрения более чем на 50 процентов совпадала с подходами Вашингтона, могли рассчитывать на финансовую поддержку. А вот те, кто вознамерился проводить собственную внешнюю политику, не совпадающую с чаяниями Белого дома, должны были остаться ни с чем. Иными словами, сенаторы предлагали облечь в закон скупку США голосов на мировой арене. Оборотной стороной этого увлекательного во всех смыслах процесса становилось банальное запугивание тех, кто пытался "отделить мух от котлет" - взаимодействие с американцами в оборонной сфере и внешнюю политику.
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Почему я остановился на этой инициативе, которая к тому же не была принята, так подробно? Предположу, что именно с нее началась глобальная санкционная война, которую в США свели к простой и понятной избирателям форме: "Кто не с нами, тот против нас". За прошедшие с того времени два года Дональд Трамп минимум дважды применял эту формулу. Первый раз он пригрозил лишить помощи страны, которые поддержат резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающую решение США признать Иерусалим столицей еврейского государства. Второй раз Белый дом собрался оставить без поддержки латиноамериканские государства, которые "посылают" в Америку незаконных мигрантов.

Фото: Пресс-служба СКР
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На этот раз охотно применяемую Трампом тактику запугивания инакомыслящих позаимствовал Конгресс. В принятом им военном бюджете США помимо традиционного распределения миллиардов долларов оказались пункты ни по каким признакам к оборонным расходам отношения не имеющие. Во-первых, в финансовый документ был включен "Акт Цезаря", который зафиксировал новые ограничительные меры против Москвы, Тегерана и Дамаска. В частности, под санкциями окажутся международные энергетические компании, которые захотят развивать нефтяную промышленность Сирии, а также бизнесмены, поставляющие в регион запчасти для самолетов и вертолетов. При этом для американских предпринимателей Трамп вправе сделать исключение.

Во-вторых, в военный бюджет США вошли санкции против газопровода "Северный поток-2". Под них попадут фирмы, которые прокладывают трубы, если не прекратят свою деятельность. Видимо, в понимании американских законодателей вторая ветка газопровода, которая соединит Россию и Германию, является объектом, угрожающим национальной безопасности США.

Bloomberg: США признают бесполезность мер против "Северного потока-2"

Немецкая газета Bild сообщила о реакции, которую в ФРГ вызвали утвержденные Конгрессом санкции. Если кратко, то реакции не было. Согласно приведенному немецким изданием внутреннему документу министерства экономики и энергетики Германии, там намерены "тщательно изучить последствия" американских ограничительных мер, прежде чем вырабатывать ответные шаги. Сдержанность, если не сказать бездействие профильного немецкого ведомства, объясняется тем, что упомянутые в бюджете США санкции направлены не столько против газопровода, мешающего США торговать сжиженным газом, сколько против единства Европы, то есть имеют политическую составляющую. Эти ограничительные меры - пробный камень, который покажет Вашингтону, чего на практике стоит пресловутая европейская солидарность. Судите сами: ни Германия, ни консорциум Nord Stream 2 AG не попадают под утвержденные Конгрессом санкции. По сведениям Bild, формально их можно применить только к швейцарско-нидерландскому предприятию, которое занимается прокладкой оставшихся 300 километров трубопровода. Но для чего тогда Конгрессу понадобился столь мощный, а главное публичный залп "из пушки по воробьям"? Все очевидно. Если чиновники в Брюсселе сделают вид, что ситуация вокруг "Северного потока-2" их не касается, это будет означать лишь одно: в дальнейшем Вашингтон из конкурентных соображений сможет вводить ограничительные меры против любой компании на территории Евросоюза - будь то Airbus или Deutsche Bank, будучи полностью уверенным в своей безнаказанности. Неспособность или, скорее, нежелание Старого света выползти на свет из своей комфортной геополитической "ракушки", чтобы на время объединить усилия для отпора Трампу, грозит последствиями европейской экономике и серьезно ограничивает ее в выборе не западных партнеров. Из категории влиятельного "полюса" в многополярном мире, Евросоюз рискует превратиться в беспомощный придаток набирающей силу Америки, которая не постесняется высосать из него все соки.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Сенатор: Санкции США против "Северного потока" его уже не остановят

"Европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США", - вроде бы утверждает министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, но реальность расходится с его заявлениями. Чем дольше в Старом свете будут робко молчать, столкнувшись с эгоистичной внешней политикой Вашингтона и нечестной конкуренцией со стороны американских компаний, тем с меньшим уважением Белый дом будет обращаться со своими партнерами в Европе. Санкции Конгресса против одной из фирм, работающих в рамках проекта "Северный поток-2", выглядят хорошо продуманным тестом для европейской солидарности. И по тому, как он будет пройден не Германией - Брюсселем международное сообщество вправе судить существует эта самая солидарность на практике или только на бумаге.

В том же, что "Северный поток-2" и "Турецкий поток" будут достроены независимо от действий Конгресса, по мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сомнений ни у кого быть не должно.

Торговая палата США предупредила об ущербе из-за санкций против РФ
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