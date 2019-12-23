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Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой

Новости
    23.12.2019, 15:34
Текст:   Олег Усков

29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь. Имя которой долгое время не раскрывалось и было обнародовано лишь сейчас.

Оказалось, что малышку зовут Симба. О чем Нюша рассказала в интервью журналу Hello!

"Знакомьтесь, моя дочь - Симба!" - гордо заявила Нюша "глянцу". Впервые показав и лицо ребенка.

Что умилило далеко не всех пользователей. Тут же компетентно напомнивших, что так зовут персонажа диснеевского "Короля Льва".

"Симба Игоревна Сивова?! Нюша пошутила? За что так со своим ребенком?" - задаются вопросом юзеры.

Но певица не приуныла: им с мужем данный мультфильм очень нравится, и они полагают прекрасным, что имя их дочери будет ассоциироваться со столь популярным кинопродуктом.

"Такого сочетания ни у кого нет, звучит красиво. Теперь дочь моя - единственная в своем роде", - пояснила экзотический выбор Нюша.

"Хорошо хоть не Пумба", "Радует, что не Чунга-Чанга", - резвятся, меж тем, юзеры.

Ранее Нюша рассказала, как ее домогался известный продюсер, оказавшийся педофилом.

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