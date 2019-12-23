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23.12.2019 18:17
Рубрика: В мире

Глава Boeing подал в отставку

Текст: Юрий Когалов

Руководитель американской корпорации Boeing Деннис Меленберг подал в отставку с поста генерального директора и главы совета директоров. Как проинформировали в самой компании, данное решение вступило в силу немедленно.

Новым председателем совета и генеральным директором с 13 января станет Дэвид Кэлхун. Пока же руководить компанией будет финансовый директор Boeing Грег Смит. Этот переходный период предназначен для того, чтобы Кэлхун сумел завершить все свои дела вне корпорации.

Фото: REUTERS
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В компании отмечают, что смена руководства необходима для восстановления уверенности, что Boeing движется в правильном направлении и сможет выйти из кризиса, вызванного крушением двух лайнеров Boeing 737 MAX.

Напомним, эксплуатация самолетов этой модели была приостановлена после двух катастроф. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы Boeing 737 MAX компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился точно такой же лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы MCAS. После этого многие страны, включая Россию, приостановили эксплуатацию самолетов данной серии. Перевозчики также заявили, что временно не будут использовать эти модели.

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