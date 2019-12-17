Boeing приостановит сборку лайнеров модели 737 MAX

С января следующего года Boeing прекратит выпуск самолетов Boeing 737 MAX. В компании заявили, что это временная мера и массовых увольнений сотрудников не планируется. "Снижение производства позволяет сосредоточиться на доставке имеющихся самолетов", - отмечается в распространенном корпорацией сообщении.

По данным The Wall Street Journal, сейчас "на складах" находятся примерно 400 Boeing 737 MAX, заказанных ранее различными авиакомпаниями. Информация о грядущих изменениях повлияла на стоимость акций Boeing. Они подешевели сразу на 4 процента.

Напомним, эксплуатация лайнеров Boeing 737 MAX была приостановлена весной этого года после двух крупных авиакатастроф, в которых погибли 346 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов произошел сбой в работе компьютерной системы улучшения характеристик маневренности (MCAS).

Ранее СМИ сообщали, компании Boeing запретили выдавать сертификаты летной годности на лайнеры Boeing 737 MAX. Теперь этим занимается Федеральное авиационное управление США.