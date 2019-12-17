Акции Boeing резко подешевели

Стоимость акций корпорации Boeing на Нью-Йоркской фондовой бирже упала на 4 процента. Это связано с проходящим заседанием совета директоров, на котором может быть принято решение сократить производство самолетов Boeing 737 MAX, сообщает телеканал CNN.

Эксплуатация лайнеров данного типа была приостановлена весной после двух крупных авиакатастроф. В октябре прошлого года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте 2019-го еще один лайнер (авиакомпании Ethiopian Airlines) упал в Эфиопии. Погибли 346 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов произошел сбой в работе компьютерной системы улучшения характеристик маневренности (MCAS). После этого все страны приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX.