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23.12.2019 11:35
Рубрика: Экономика

Греф: Рост выдачи ипотечных кредитов в 2020 году составит 7-9%

Текст: Екатерина Ясакова

Президент Сбербанка Герман Греф прокомментировал опасения относительно рисков закредитованности населения.

"В этом году мы увидели существенное снижение темпов роста кредитования и ипотечного, и потребительского", - отметил Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Ставки по ипотеке не снизятся до уровня, запланированного в нацпроекте

В частности, по его словам, ипотечных кредитов за 10 месяцев этого года было выдано в относительной сумме на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Число выданных потребительских кредитов росло на протяжении предыдущих двух лет. Это было связано с тем, что в этот период времени сильно вырос МРОТ, соответственно выросли доходы населения, люди эти деньги "не проели", а взяли кредиты и купили какие-то вещи, сказал Греф. Кроме того, повышение МРОТ привело к тому, что компании стали обелять зарплату.

В ипотеке же, по словам президента Сбербанка, картина принципиально другая, - закредитованности нет. Доля ипотеки в ВВП сейчас составляет 6,5%. В ближайшие 10 лет доля может вырасти в 2,5-3 раза до 17-20% ВВП.

Причем риски здесь заметно ниже. Ипотеку берут люди с более высоким уровнем дохода. Родители помогают детям копить на первоначальный взнос и быстрее расплатиться.

"Мы видим рынок ипотеки, как очень перспективный и надежный. У нас очень низкие дефолтные события по ипотечным кредитам", - заключил Герман Греф.

Ужесточать регулирование ипотечного кредитования он не видит смысла.

Ставки по ипотеке продолжат опускаться, прогнозирует Сбербанк. Выдача ипотечных кредитов в новом году вырастет на 7-9% по отношению к 2019 году.

Экономика Финансы Долги и кредиты Компании Финансы Сбербанк

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