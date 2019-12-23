Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России

В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного на основе данных Центробанка РФ и Росстата.

В числе лидеров рейтинга - регионов с минимальной закредитованностью - оказались Северо-Кавказский и Южный федеральные округа, сообщает РИА Новости. На первом месте Ингушетия. Эксперты объясняют это тем, что здесь не очень широко представлены банки, следовательно, кредиты для населения менее доступны. Далее следуют Крым и Севастополь. В пятерку лидеров также вошли Дагестан и Чечня.

Наиболее закредитованными субъектами России являются Тува, Курганская область и Калмыкия.

Отмечается, что потребительское кредитование населения на фоне снижения процентных ставок в последние три года демонстрирует стремительный рост. Объем кредитов россиян за 12 месяцев (по состоянию на 1 ноября 2019 года) вырос на 19,4%, до 17,2 триллиона рублей.

Ранее был составлен рейтинг самых закредитованных профессий, в котором первое место заняли сотрудники службы охраны. Люди этой профессии направляют на выплаты по кредитам в среднем 34% своего дохода. На втором месте работники медицины и фармацевтики с показателем долговой нагрузки в 33,2%. В пятерку лидеров входят также сотрудники социальной сферы, самозанятые и работники транспорта и логистики.