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Рубрика: В мире

Израильские ВВС сымитировали налеты на юг Ливана

Фото: AP Photo/Ariel Schalit Фото: AP Photo/Ariel Schalit
Фото: AP Photo/Ariel Schalit

Во время ракетных ударов по Сирии истребители израильских военно-воздушных сил вторглись в воздушное пространство Ливана и сымитировали налеты на южные районы страны. Это произошло в воскресенье.

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По данным телеканала AlMayadeen, самолеты Израиля появились на низкой высоте над городом Сайда в 40 километрах южнее столицы Ливана. Израильская авиация также была замечена над районами Хасбайя, Аркуб и Шебаа, пишет ТАСС. После активных полетов в воздушном пространстве Ливана истребители удалились в направлении горы Хермон и Голанских высот.

Напомним, со стороны Голанских высот были нанесены ракетные удары по окрестностям Дамаска. Сирийские ПВО открыли огонь по воздушным целям. Удалось поразить одну из воздушных целей в небе над районом Акраба в окрестностях столицы.

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