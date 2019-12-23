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Рубрика: В мире

Китай снизит пошлины на 850 видов импортной продукции

Текст: Екатерина Ясакова

Пекин снизит пошлины на более чем 850 видов импортной продукции с 1 января 2020 года. Это связано с высокой востребованностью иностранных продуктов у китайцев.

Фото: Reuters
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Пошлины снизят на продовольственные товары, среди которых мясо свинины, замороженные авокадо, апельсиновые соки и лекарства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на сообщение комитета по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР. Ранее Китай освободил ряд товаров США от дополнительных пошлин.

В США также решили не вводить новые пошлины на китайские товары. Эти и другие договоренности стали первой частью торговой сделки, которую запланировали заключить обе стороны. Президент США Дональд Трамп подтвердил это на своей странице в Twitter, а также заявил, что начались переговоры по второй фазе торговой сделки.

В мире Восточная Азия Китай В мире США Торговые войны

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