Коллектив БЕЛТА принимает поздравления, перешагнув вековой рубеж

Авторитетный источник оперативной и достоверной информации о событиях в Беларуси и мире 23 декабря начал отсчет второго 100-летия со дня своего основания. Перешагнув вековой рубеж, БЕЛТА продолжила расти и развиваться, ежедневно создавая летопись страны, констатируют местные обозреватели.

История агентства, судя по архивным источникам, которые бережно хранят его сотрудники, началась 23 декабря 1918 года, когда в Минске открылось Белорусское отделение Российского телеграфного агентства при Всероссийском ЦИК. Правда, через три года, в январе 1921-го оно стало называться Белорусским бюро Российского телеграфного агентства (БелРОСТА), а еще спустя десять лет правительственным распоряжением было преобразовано в Белорусское телеграфное агентство (БЕЛТА), получив статус хозрасчетной организации с правом направлять собственных корреспондентов за границу.

С началом Великой Отечественной войны агентство эвакуировалось из белорусской столицы и даже временно приостановило свою деятельность. Но уже через год, в июле 1942 года оно возобновило свою репортерскую вахту. Фронтовые корреспонденты готовили сообщения о своих земляках, сражавшихся в составе Красной армии и партизанских формирований против немецко-фашистских захватчиков.

К январю 1946 года газеты и республиканские радиопередачи более чем наполовину заполнялись материалами, полученными от БЕЛТА, которое стало в те годы главным поставщиком информации о жизни не только для союзной, но и зарубежной прессы.

Фотокорреспондент Брестского отделения БЕЛТА Эдуард Кобяк на гранитном карьере в Микашевичах. Фото: БЕЛТА, 1980-е годы

Прошло тридцать послевоенных лет, прежде чем агентство сменило свой постоянный адрес прописки, переехав в 1975 году в здание на улице Кирова, 26. Кстати, среди белорусских средств массовой информации агентство одним из первых начало осваивать новую компьютерную и цифровую технику, возможности интернета.

В 1997 году для реализации проекта по выпуску историко-документальной хроники городов и районов Беларуси "Память" создан издательский центр БЕЛТА. Центр выпустил 46 книг "Память", а также десятки других книг и брошюр.

Среди крупных проектов издательства БЕЛТА - фотоальбомы "Беларусь созидающая", "Победа - одна на всех", фотокнига "20 лет СНГ", "Традиции суверенной Беларуси". Следует добавить, что уже более пятнадцати лет коллектив агентства является соучредителем и издателем ежеквартального журнала "Экономика Беларуси", а чуть позже в состав БЕЛТА вошел и общественно-политический и научно-популярный журнал "Беларуская думка".А летом текущего года агентство стало официальным партнером II Европейских игр, которые прошли в белорусской столице.

В наступающем году коллектив отметит и десятилетие работы своего пресс-центра, который заслужил за эти годы славу одной из ведущих информационных площадок страны. К 25-летию принятия Конституции РБ БЕЛТА запустила проект "Традиции суверенной Беларуси", который подробно иллюстрирует и освещает суверенный путь страны, ее культурное наследие.

Особое внимание уделяют журналисты тематическим страницам, посвященным Великой Победе. Среди них "Партизанская летопись", которая состоит из рукописных журналов партизан, оцифрованных и доступных на шести языках. Кстати, в июле в столице ФРГ состоялась презентация фотовыставки "Беларусь помнит. 75 мгновений войны", посвященной 75-летию освобождения РБ от немецко-фашистских захватчиков. В ее экспозицию вошли 75 фотографий о фронтовых буднях, партизанском движении, работе в тылу, освобождении Беларуси, восстановлении страны из руин. Основу выставки составили фотографии прошедшего всю войну фотокорреспондента БЕЛТА Владимира Лупейко.

Фотокорреспондент БЕЛТА Владимир Межевич во время съемок на гранитном карьере в Микашевичах. Фото: БЕЛТА 1980-е годы

Издана агентством и книга "Герои партизанского края", а на очереди уже очередной проект: "Судьбы, сложенные в треугольник". Речь идет об оцифрованных письмах фронтовиков своим семьям, которые окажутся в свободном доступе. Принимает участие агентство и в подготовке масштабной фотовыставки ТАСС "Пресса на войне".

А буквально накануне уходящего года БЕЛТА и национальный Институт стратегических исследований сформировали аналитический сюжет "Экспертная среда". По мнению учредителей, он уникален тем, что его участники "пытаются заглянуть за горизонт событий". Для этого за круглым столом собираются ведущие эксперты института, представители "фабрик мысли", лидеры мнений.

Ну а в предстоящем году, прогнозируют в агентстве, его коллектив "продолжит двигаться вперед и планирует реализовать множество проектов, используя передовые технологии и новые форматы". А коллеги из проекта "СОЮЗ" от души поздравляют своих друзей и партнеров по творческой кооперации на информационных просторах Союзного государства.