Козак опроверг сообщения о контрактах на прямые поставки газа на Украину

Сообщения о каких-то контрактах на прямые поставки газа из России на Украину не соответствуют действительности, опроверг ранее звучавшую информацию вице-премьер Дмитрий Козак. Все газовые переговоры будут идти в рамках ранее достигнутых решений, закрепленных в подписанном протоколе. "Договорились после Нового года, после того как все вопросы будут урегулированы, еще раз обсудить эти вопросы", - подчеркнул зампред правительства на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева.

Козак также обратил внимание, что на следующие пять лет строго зафиксирована плата "Газпрома" "Нафтогазу Украины" за оказание агентских услуг при транспортировке газа в Европу. "Риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, риски связанные с изменением законодательства, это будут риски "Нафтогаза Украины" или выигрыш, в случае если на украинской стороне в соответствии с законодательством Украины, которое теперь должно соответствовать нормам европейского союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа", - пояснил вице-премьер.