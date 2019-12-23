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23.12.2019 15:19
Рубрика: Власть

Козак опроверг сообщения о контрактах на прямые поставки газа на Украину

Текст: Владимир Кузьмин

Сообщения о каких-то контрактах на прямые поставки газа из России на Украину не соответствуют действительности, опроверг ранее звучавшую информацию вице-премьер Дмитрий Козак. Все газовые переговоры будут идти в рамках ранее достигнутых решений, закрепленных в подписанном протоколе. "Договорились после Нового года, после того как все вопросы будут урегулированы, еще раз обсудить эти вопросы", - подчеркнул зампред правительства на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Козак также обратил внимание, что на следующие пять лет строго зафиксирована плата "Газпрома" "Нафтогазу Украины" за оказание агентских услуг при транспортировке газа в Европу. "Риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, риски связанные с изменением законодательства, это будут риски "Нафтогаза Украины" или выигрыш, в случае если на украинской стороне в соответствии с законодательством Украины, которое теперь должно соответствовать нормам европейского союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа", - пояснил вице-премьер.

Власть Работа власти Внешняя политика Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Вице-премьеры Переговоры с Украиной по газу

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