Лавров: Никто не должен сомневаться в ненадежности США

После того, как США ввели новые санкции против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", ни одна страна не должна сомневаться в ненадежности Вашингтона. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Когда уже ближайших союзников наказывают за то, что они решают свои экономические проблемы, задачи своей энергетической безопасности, я думаю, ни одна страна в мире теперь уже не должна сомневаться, что если что-то им обещают Соединенные Штаты, то их бросят в любой момент", - цитирует РИА Новости заявление министра на правительственном часе в Совфеде.

Лавров также отметил, что дипломатия США сводится к устрашению разными методами - санкциями, ультиматумами, угрозами.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода "Северный поток-2". По ее словам, Берлин выступает против любых экстерриториальных ограничений, которые вводит Вашингтон.

Напомним, проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. По планам работы должны быть завершены до конца 2019 года.