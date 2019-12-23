Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Верховного суда

Резонансные уголовные дела, которые рассматриваются Верховным судом, работа Следственного комитета и судов Беларуси стали предметом обсуждения в ходе рабочей Александра Лукашенко 23 декабря с председателем ВС Валентином Сукало, передает пресс-служба главы государства.

Президент напомнил об апрельской встрече с судейским корпусом страны во время торжественного открытия Дома правосудия и о намеченных тогда мерах по совершенствованию деятельности системы судов общей юрисдикции. "Интересное было мероприятие, и мы договорились по реализации ряда предложений судейского корпуса. Эти предложения имеют определенный смысл и сроки реализации. Как здесь обстоят дела?" - поинтересовался Лукашкенко.

В республике, проинформировал Сукало, за это время уже сформирована национальная программа развития системы правосудия на ближайшее пятилетие. По его словам, в этом документе насчитывается 23 положения. "По 14 из них непосредственным исполнителем является Верховный суд. По части из них исполнение наступает в текущем году", - констатировал он, доложив президенту о том, что уже сделано в этом году для реализации программы и что предстоит сделать в более отдаленный период.

Между тем

Законопроект об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне будет подготовлен в Беларуси по поручению президента страны. Об этом сообщил председатель Верховного суда Валентин Сукало по итогам встречи с Александром Лукашенко, информирует его пресс-служба.

"Это задание будет выполнять Верховный суд вместе с Министерством внутренних дел", - пояснил Валентин Сукало, подчеркнув, что будущий документ по своему объему будет сравним с законом об амнистии, принятым к 75-летию освобождения Беларуси.