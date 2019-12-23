На Украине выбросили идеальный "Москвич-407"

Автомобильный видеоблогер Roma Urraco рассказал об очередной "капсуле времени". В одном из старых районов Киева во время сноса гаражей был обнаружен "Москвич-407". Почти идеальный экземпляр буквально выбросили на улицу.

Советский автомобиль с пробегом 63 тысячи километров в заводской светло-березовой краске находится в оригинальном состоянии. Несмотря на толстый слой пыли, заметно, что кузов не имеет очагов коррозии, хром и эмблемы по-прежнему блестят, а оптика не запотела. "Москвич" "обут" в резину с хромированными колпаками.

Салон, выполненный в тонах кузова, сохранил родную обивку сидений, оплётку рулевого колеса, при этом сам интерьер минимально подвергся старению. К слову, на заднем ряду лежит комплект запасной резины.

Под капотом седана располагается верхнеклапанный четырехцилиндровый бензиновый "карбюратор" объемом 1,360 литра и мощностью 45 л.с.

Сколько времени "Москвич" простоял в гараже, остается секретом. Известно, что видеоблогер постарается забрать автомобиль и привезти его в порядок.

Напомним, "Москвич-407" выпускался Московским заводом малолитражных автомобилей в период с 1958 по 1963 годы и пришел на смену "Москвичу-402". 407-ая модель признана одной из самых удачных в истории завода. Всего было выпущено 359 980 таких машин, каждый третий авто поставили на экспорт.