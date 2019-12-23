ОБСЕ подтвердила договоренность об обмене удерживаемыми лицами в Донбассе

Достижение договоренности между Киевом, Донецком и Луганском о взаимном освобождении и обмене связанных с конфликтом удерживаемых лиц до конца года подтвердил 23 декабря специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Мартин Сайдик.

Заявление об этом, подготовленное в понедельник офисом спецпредставителя ОСБЕ на Украине, имеется в распоряжении ТАСС. "Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины во время сегодняшней видеоконференции достигла договоренности о взаимном освобождении и обмене связанных с конфликтом удерживаемых лиц до конца года", - говорится в документе.

Кстати, чуть раньше полномочный представитель России в ТКГ по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов также подтвердил, что группа в ходе видеоконференции согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. По его словам, представителям Киева, Донецка и Луганска при участии посредников - России и ОБСЕ - удалось согласовать необходимые условия для проведения освобождения и обмена.

Правда, о времени, месте и количестве освобождаемых лиц в ОБСЕ пока ничего не сообщили.