Новости

Путин допустил возможность возвращения единого сельхозналога 20:07
Медведев не исключил возобновления контактов с украинским коллегой 20:05
Медведев: "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США 20:04
Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину 19:55
Минэкономразвития запустило новую версию официального сайта 19:53
Госдеп выступил против американских санкций в отношении Турции 19:51
Ученые выяснили, каков был риск насильственной смерти у римских императоров 19:50
Ласицкене завоевала очередной титул 19:35
Путин назвал "общей виной России" ситуацию в Чечне в 90-е годы 19:22
ОБСЕ подтвердила договоренность об обмене удерживаемыми лицами в Донбассе 19:04
В поезде в Крым за первые часы поездки скупили самые дорогие сувениры 18:50
Названы самые покупаемые книги 2019 года 18:46
Создатели серии игр "Ведьмак" заключили соглашение с Сапковским 18:46
Модернизация терминала в аэропорту Минск завершится в начале 2020 года 18:39
Путин рассказал, что пьет вместо чая 18:36
В Саратове арестовали подозреваемого в убийстве полицейского 18:30
Родители напавших на полицию в Апатитах подростков обратились в СК 18:29
Путин рассказал об эффекте "регуляторной гильотины" для села 18:28
Избитую ингушскую девочку с ампутированной рукой выпишут из больницы 18:24
"Северному потоку-2" осталось 160 километров 18:18
Глава Boeing подал в отставку 18:17
Во МХАТе имени Горького представили сказку под Новый год 18:15
В Петербурге будут судить главу туроператора "Солвекс-Турне" 17:56
Контактная группа по Донбассу согласовала обмен удерживаемых лиц 17:55
В Сочи туристы застряли ночью в горах на высоте 2300 метров 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг самых популярных в мире профессий
Составлен рейтинг самых популярных в мире профессий
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
23.12.2019 19:04
Рубрика: В мире

ОБСЕ подтвердила договоренность об обмене удерживаемыми лицами в Донбассе

Текст: Юрий Сизов

Достижение договоренности между Киевом, Донецком и Луганском о взаимном освобождении и обмене связанных с конфликтом удерживаемых лиц до конца года подтвердил 23 декабря специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Мартин Сайдик.

Лавров объяснил, что стоит за отказом Зеленского от разведения сил
Лавров: Украина предложила для разведения сил участки "в чистом поле"

Заявление об этом, подготовленное в понедельник офисом спецпредставителя ОСБЕ на Украине, имеется в распоряжении ТАСС. "Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины во время сегодняшней видеоконференции достигла договоренности о взаимном освобождении и обмене связанных с конфликтом удерживаемых лиц до конца года", - говорится в документе.

Володин и Медведчук обсудят реализацию Минских соглашений
Путин поддержал идею о межпарламентской "нормандской четверке"

Кстати, чуть раньше полномочный представитель России в ТКГ по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов также подтвердил, что группа в ходе видеоконференции согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. По его словам, представителям Киева, Донецка и Луганска при участии посредников - России и ОБСЕ - удалось согласовать необходимые условия для проведения освобождения и обмена.

Правда, о времени, месте и количестве освобождаемых лиц в ОБСЕ пока ничего не сообщили.

В мире экс-СССР Украина Международные организации ОБСЕ Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Главное сегодня

Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину
Контактная группа по Донбассу согласовала обмен удерживаемых лиц
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года
Путин обратится с Посланием к Федеральному Собранию 15 января
Чижов: Россия готова предоставить данные для слушаний по MH17