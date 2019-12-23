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Оливия Колман снимется в сериале своего мужа

Новости
    23.12.2019, 11:47
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Британская актриса Оливия Колман, обретшая беспрецедентную славу в достаточно зрелом возрасте ("Убийство на пляже", "Корона", "Фаворитка") примет участие в съемках криминальной драмы Landscapers для канала Sky.

Фото: twitter.com/ THRGlobal
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Режиссером выступит американец Александр Пэйн, среди продюсеров будет присутствовать группа, ответственная за выпуск сериала "Чернобыль", ну а сценаристом станет муж Оливии Колман, Эд Синклер, - пишет издание Radio Times.

Новая работа с участием Колман будет представлять собой мини-сериал из четырех эпизодов, а происходящее в нем основано на реальных событиях. Основными героями станет ничем, на первый взгляд, не примечательная супружеская чета Эдвардсов, Сьюзан и Кристофер, обвиняемые в убийстве родителей Сьюзан и тайном захоронении их тел у себя в саду.

Актриса призналась, что любит сценарии, написанные мужем не меньше, чем еду, которую он часто для нее готовит. Отбросив же шутки в сторону, Колман поведала, что ей очень редко хочется приступить к работе над новой ролью после первого прочтения сценария, но именно это произошло в этот раз. По ее словам, сценарий смелый, но одновременно нежный, в написанном много неоднозначностей, а это - настоящий подарок любому актеру.

Предполагается, что съемки начнутся в 2020 году.

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