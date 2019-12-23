Онколог перечислила симптомы рака в области головы и шеи

Злокачественные опухоли в области головы и шеи относятся к одному из самых распространенных видов онкологии и входят в "десятку". С недугом можно успешно бороться на ранних стадиях.

Между тем первые признаки заболевания пациенты часто обнаруживают самостоятельно, однако порой не придают им должного значения.

По словам заведующей отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилии Яковлевой, насторожить должны уплотнения и шишечки, белесоватые или красноватые образования на слизистой полости рта, появление дискомфорта во время глотания.

Немедленно стоит обратиться к специалисту, если развился острый отит без каких-либо объективных причин. Также внимание нужно обратить на зубы и пигментные пятна на теле. Если последние стали увеличиваться или образовываться в большом количестве - это тревожный признак.

Иногда у пациентов с онкологией внезапно появляются проблемы с зубами - они начинают шататься, передает "Говорит Москва".

Ранее американские исследователи пришли к выводу, что основным фактором развития плоскоклеточного рака головы и шеи является сигаретный дым, который способен менять метаболизм клеток.