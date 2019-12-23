Оружие "ледяного человека" Этци признали древнейшим в мире

Международная команда ученых установила, что шнур, найденный рядом с мумией "ледяного человека" Этци, является древнейшей в мире тетивой для лука.

Как сообщает The History Blog, исследователи изучили снаряжение, которое было найдено рядом с мумией Этци. Напомним, так называемый "ледяной человек" был обнаружен в 1991 году в Альпах. Возраст этой мумии составляет около 5300 лет.

Ранее Этци установил несколько мировых рекордов, а теперь побил еще один. Ученые выяснили, что шнур, найденный рядом с этой мумией, является тетивой для лука. Причем она автоматически стала древнейшей сохранившейся тетивой, известной науке.

Ученые отмечают, что все снаряжение Этци, которое включает в себя колчан, стрелы, тетиву и недоделанный лук, является самым древним охотничьим комплектом в мире.

Что касается тетивы, то она была скручена из трех нитей. Ее обнаружили в колчане. Отмечается, что "ледяной человек" аккуратно свернул этот шнур и завязал узел на конце. Вероятно, он хранил тетиву очень бережно.

Эксперты музея археологии Южного Тироля, где хранится мумия Этци и его вещи, не смогли определить, был ли шнур изготовлен из растительного или животного материала. Однако это удалось сделать исследователям из Швейцарского национального научного фонда (SNSF).

До сих пор науке было известно три сохранившиеся тетивы неолита, найденные в альпийских ледниках. Ученые сравнили с ними шнур Этци и пришли к выводу, что он был изготовлен из сухожилия ноги какого-то животного, а не из растительных волокон. Поэтому шнур идеально подошел для использования в качестве тетивы.

Его длина составляет почти два метра. В расслабленном состоянии диаметр тетивы составляет четыре миллиметра, но при натяжении он сужается до 2-3 миллиметров. Именно такие зазубрины были обнаружены в стрелах Этци. Это доказывает, что древний человек мастерил лук и стрелы для себя. Однако он не успел изготовить лук, так как был убит.

Добавим, что в колчане также был найден пучок сухожилий какого-то животного. Вероятно, это было сырье для изготовления тетивы. Остальная часть снаряжения Этци также открыла немало нового в понимании неолитических охотничьих практик.

Незавершенный лук Этци имел длину 1,83 метра и был сделан из тиса. Изначально это был кусок дерева толщиной 8-10 сантиметров. Этци было необходимо утончить его и укоротить. По мнению специалистов, идеальной была длина лука, равная высоте лучника. В данном случае это 160 сантиметров.

Ученые установили, что лук Этци был обработан топором с обоих концов. Однако непонятно, сделал ли это сам "ледяной человек". Возможно, он приобрел заготовку для лука по дороге и намеревался завершить работу над ним своих стоянках.

Обращают внимание ученые и на колчан - он оказался единственным известным футляром для стрел эпохи неолита. Его длина составляет 86 сантиметров, он был сшит из оленьей кожи. Одна из сторон колчана укреплена деревянной рейкой. Верхняя часть колчана была защищена куском жесткой кожи. При необходимости ее можно было очень быстро открыть и достать стрелу.

Кстати, всего в колчане Этци находилось 14 стрел, две из которых были подготовлены к стрельбе и оснащены наконечниками и оперением. Они представляют собой наиболее хорошо сохранившиеся образцы неолитических стрел в Европе.

Полностью исследование опубликовано в журнале Journal of Neolithic Archaeology.