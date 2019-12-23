Первым серийным электропикапом будет Lordstown Endurance, а не Tesla

Американская компания Lordstown Motors, образованная в прошлом месяце, объявила, что первой выпустит электропикап. Модель Endurance по плану выйдет на рынок в ноябре 2020 года, а, например, пикапа от Tesla покупатели дождутся не раньше конца 2021 года.

Во второй половине следующего года также свои пикапы R1T начнет выпускать Rivian. Но у Lordstown серьезное подспорье в виде приобретенного у General Motors полностью укомплектованного завода в городе Лордстаун (штат Огайо), остановленного после прекращения производства Chevrolet Cruze в марте этого года.

Другое важное преимущество - Lordstown Endurance широко использует патенты своего крупного акционера производителя электрических фургонов Workhorse.

Фото: Lordstown Motors

Lordstown Endurance - полноразмерный пикап с 4-дверной 5-местной кабиной, передним багажником, как на машинах Tesla, и розеткой на 120 вольт и 30 ампер снаружи для подключения электрооборудования. Предварительные технические характеристики - 4 мотор-колеса суммарной мощностью 600 л.с., запас хода более 320 км, быстрая зарядка в пределах 1,5 часов, масса буксируемого прицепа до 2,7 т, максимальная скорость ограничена 128 км/ч.

Lordstown Endurance ориентирован не на частных потребителей, а на коммерческий рынок. В этом-то и главное расхождение с Rivian R1T, Tesla Cybertruck и Bollinger B2. Его реальные соперники - Ford F-series, Chevrolet Silverado и Ram 1500. При сопоставимых розничных ценах Lordstown обещают втрое более дешевым в содержании, да плюс правительственные льготы для покупателей электромобилей.

Стоп, зачем же было GM создавать себе конкурента? Всему виной профсоюз. В рамках перестройки бизнеса на производство электромобилей GM закрывает пять заводов в США и Канаде, на которых занято в сумме 14 000 персонала (10% всего штата GM). Небольшая часть из них будет трудоустроена на других заводах GM, еще 1100 в следующем году будут наняты совместным предприятием GM и корейской LG Chem на строящийся в промышленном парке Лордстауна завод по выпуску тяговых батарей.

Первые 400 человек персонала наймет Lordstown Motors в сентябре 2020 года. Поэтому GM оказывает всестороннее содействие Lordstown Motors, и кроме символической продажи оборудованного завода, GM ссудил стартапу 40 миллионов долларов и будет поставлять ему батареи.

В будущем Lordstown Motors планирует довести объем производства до 500 000 электромобилей в год при трехсменном режиме работы.