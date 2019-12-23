Пятое поколение перейдет в наступление в 2020 году

"Большая четверка" российских операторов мобильной связи создает совместное предприятие для "расчистки" диапазона под стандарт связи 5G. В Минкомсвязи РФ говорят, что хотели бы контролировать процесс. Россия уже довольно долго тянет с решением проблемы частот под связь пятого поколения, поскольку в оптимальном диапазоне 3,4-3,8 ГГц работают силовые ведомства и спецсвязь. Между тем, аналитики полагают, что именно стандарт 5G станет драйвером для развития мировой телеком-отрасли уже в следующем году.

"Ростелеком", МТС, "Вымпелком" и "Мегафон" 11 декабря этого года подписали соглашение о намерениях с целью организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения в России.

"Стороны прорабатывают варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах, где отмечается острый дефицит спектра, включая возможность создания совместного предприятия (СП) с равными акционерными долями каждого оператора", - говорится в сообщении участников соглашения.

В случае создания СП будет заниматься "исследованиями электромагнитной совместимости, проведением организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц и 24,25-29,5 ГГц во всех регионах России". А также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G. При этом совместное предприятие не будет являться телеком-оператором.

Деятельность СП будет направлена на расчистку частотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G. Четыре оператора смогут совместно на равных условиях использовать выделенный СП радиочастотный спектр.

Инициативу уже прокомментировали в Минкомсвязи РФ. Замглавы ведомства Олег Иванов сказал журналистам, что надеется не только на расчистку спектра, но и на построение единой инфраструктуры сетей 5G, чтобы "на первом этапе в условиях острой нехватки радиочастотного спектра минимизировать расходы на эксплуатацию". По его словам, "обеспечить частотным ресурсом, как минимум "большую четверку", а на самом деле еще больше операторов, у нас на данном этапе просто не получается".

Олег Иванов также подчеркнул, что "государство хотело бы этот процесс контролировать" и предложил рассмотреть возможность введения, например, "золотой акции" или каких-либо других форм контроля государства над этим совместным предприятием. Эта инициатива будет обсуждаться. Компаниям, чтобы реализовать соглашение и создать СП, потребуют согласование юридически обязывающих документов и получения корпоративных и регуляторных одобрений.

России стоит поторопиться с решением частотной проблемы. В мире пятое поколение набирает обороты и станет в ближайшие годы главным драйвером развития телеком-сектора и IT-отрасли, поскольку предоставляет невиданные ранее возможности по передаче больших массивов данных с высочайшей скоростью.

Производители гаджетов уже оснащают свои устройства 5G-модемами, а в некоторых странах сети под пятое поколение уже построены. В этом году первой страной, которая обеспечивает полноценный доступ к сетям 5G стала Южная Корея.

Ассоциация операторов мобильной связи GSMA (Global System for Mobile Communications Alliance) в своем недавнем исследовании спрогнозировала, что к 2034 году вклад технологий 5G в экономику стран Азиатско-Тихоокеанского региона составит 890 миллиардов долларов. К 2025 году объем инвестиций в пятое поколение составит 370 миллиардов. Примерно половина этой суммы придется на Китай, подсчитали в GSMA.

По прогнозу аналитиков компании IDC, в 2020 году рост продаж смартфонов может составить 1,6 процента. Повышению продаж должно способствовать развертывание мобильных сетей стандарта 5G. Доля смартфонов, которые поддерживают пятое поколение, достигнет в следующем году 8,9 процента от общего объема рынка.

Дмитрий Рябинин, руководитель портала Hi-Tech Mail.ru, ранее говорил "РГ", что сегодня пользователи стали реже менять свои гаджеты, но 5G уже в следующем году станет драйвером для рынка. "Это понятная и достаточная мотивация для многих покупателей обновить свой старый смартфон", - говорит он. Для производителей особенно важно, что такие модели более дорогие, а значит и более маржинальные, которые принесут больше прибыли, добавляет эксперт.

В 2020 году, по прогнозам, будет продано около 123,5 миллиона смартфонов с 5G, что составит 9 процентов от всех продаж, полагает Дмитрий Рябинин. Уже через три года этот показатель может достичь 28 процентов.

Но пятое поколение позволяет не только вывести смартфоны на новый уровень. 5G обеспечит прорыв по многим другим направлениям. "Уже сегодня многие компании тестируют сети 5G в формате пользовательских и промышленных кейсов. Так, например, технологии 5G значительно расширят область использования AR/VR благодаря большей пропускной способности. Это поможет оптимизировать бизнес-процессы на производстве, а также обучить персонал за счет использования симуляторов и цифровых двойников. Область применения новейших технологий может включать в себя: интеллектуальное производство, промышленные приложения, построение корпоративного бренда", - говорит Игорь Жижикин, директор макрорегиона "Москва" Tele2.

Для полноценного перехода на 5G нужно обновлять стандарты во многих отраслях. Коммерческое внедрение сетей новейшего поколения может произойти уже в 2021-2022 годах, что придаст развитию цифровой экономики и инфраструктурных проектов дополнительный импульс, полагает он.

Tele2 запустила в тестовом режиме сеть 5G в Москве на Тверской улице, а также открыла 5G Hub в флагманском салоне там же на Тверской. Здесь можно протестировать и понять различие между 4G и 5G, посмотреть, как новое поколение связи изменит жизнь в зоне "Город будущего", а также поиграть в облачные игры.