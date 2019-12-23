Александр Бачило, писатель-фантаст, сценарист:

Газеты в наше время уже не являются источником именно оперативной информации. Гораздо быстрее о происходящем в стране и мире можно узнать в интернете или же посмотрев новости по телевизору, послушав их по радио.

Отсюда, видимо, и такие результаты исследования, говорящие нам, что лишь 19 процентов опрошенных россиян черпают информацию в печатных СМИ.

Бумажные газеты со временем совсем уйдут в небытие. Это неизбежно. Останутся только их электронные версии.

Ведь гораздо удобнее читать ту же прессу на планшете или с экрана компьютера.

Во-первых, можно пролистать сразу несколько газет и журналов.

Во-вторых, за ними не нужно никуда идти, тратить деньги на их приобретение. Кроме того, я, например, как человек уже не очень хорошо видящий, могу на планшете увеличить текст до удобного мне размера, чтобы читать, не напрягая зрение.

Это, казалось бы, мелочь, однако для меня существенная. Ну и опять же оперативность у электронных СМИ выше, чем у печатных.

Похожие процессы, но, правда, гораздо медленнее идут и в книгоиздании. Электронные версии книг приобретают все большую и большую популярность.

Дело тут снова в удобстве. На один гаджет я могу закачать целую библиотеку. И мне не нужно думать о том, где хранить все эти книги, приспосабливать под них какие-то шкафы, стеллажи, полки. Правда, остались еще люди, которые любят вдыхать запах книги, шуршать ее страницами - они никогда не откажутся от бумажных версий.

Еще одна причина, по которой печатные СМИ в качестве источника информации пользуются меньшей популярностью, чем телевидение и интернет, - склонность современных людей к восприятию этой самой информации на слух. Мы слушаем новости, мы слушаем музыку, мы даже книги слушаем, когда, например, едем в машине.

К этому вынуждает нас современный ритм жизни. Очень часто приходится делать все очень быстро и совмещать несколько дел одновременно. Не почитаешь же газету или книгу во время управления автомобилем.

При всем при этом я уверяю вас, что читать человечество не разучится никогда. Чтение - все же самый надежный и быстрый способ получения информации.

Когда ты слушаешь что-то, ты получаешь информацию со скоростью говорящего. А вот когда читаешь, то можешь делать это гораздо быстрее, пропуская не очень интересные и не очень важные моменты. Плюс ко всему при чтении ты точно усвоишь все, что тебе необходимо.

Не расслышал, не разглядел - такого не будет.

Современная молодежь вообще чуть ли не с рождения приучена к гаджетам.

Посмотришь на подростков и диву даешься: они же совсем не расстаются с телефонами! И едят, и гуляют, и чуть ли не спят с ними. Постоянно ходят, уткнувшись носом в телефон.

Кто-то хоть раз видел в метро, в автобусе или где-нибудь в парке на лавочке молодого человека, читающего газету? Вряд ли. Ну я точно нет. Поэтому, как только уйдет старшее поколение, привыкшее с утра за завтраком читать прессу, то и бумажные газеты канут в Лету.

С одной стороны, нет ничего страшного в том, что главным источником информации постепенно становится интернет.

Доступность, оперативность информации, поступающей через Сеть, - несомненные ее достоинства.

Но с другой стороны, если представить себе такую картину: однажды в результате какой-нибудь глобальной катастрофы во всем мире исчезает вдруг электричество, что в таком случае произойдет с информацией, распространяющейся через интернет? Ее не станет.

Человечество напрочь лишится доступа к ней. Поэтому бумажные книги, какие-то подборки газет и журналов обязательно нужно сохранить. Это источники знаний и свидетели нашей истории.