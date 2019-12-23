Путин пообщался с мальчиком, желание которого выполнил

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Адыгею по телефону пообщался с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края. Ранее мальчик благодаря участию главы государства во всероссийской акции "Елка желаний" приехал на Красную Поляну. Путин предложил маленькому собеседнику организовать катание на лыжах.

Глава государства, выйдя на связь с мальчиком, поинтересовался его впечатлениями от посещения курорта, а также погодой.

"На лыжах хочешь прокатиться? Давай, организуем", - предложил глава государства. Он уточнил: "Там есть снег, сейчас можно кататься?" Выяснилось, что снега хватает. "Ну супер, отлично! - резюмировал президент. - Договорились. Я попрошу своих коллег, они организуют тебе катание".

Он только попросил Андрея быть осторожнее, так как горные лыжи - экстремальный вид спорта. "Обещаешь? - спросил Владимир Путин. - Хорошо. Я тебя обнимаю, мой хороший. Хорошего тебе катания на завтра".

Напомним, что президент РФ 5 декабря на международном форуме добровольцев в Сочи во второй раз присоединился к участию во всероссийской акции "Елка желаний". Он вытянул висевшую на елке открытку с желанием 10-летнего Андрея, которому врачи несколько лет назад поставили опасный для жизни диагноз. Президент исполнил мечту мальчика - побывать на Красной Поляне и в Олимпийском парке в Сочи.