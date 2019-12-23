ПВО Сирии отразили атаку на аэропорт Хамы

Сирийские ПВО отразили в воскресенье атаку на военный аэропорт города Хама. Были поражены несколько целей, которые пытались приблизится к воздушной гавани.

Силы ПВО Сирии также сбили беспилотник над городом Джебла неподалеку от Латакии, пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство SANA. Кроме того, правительственной армии удалось сбить дрон боевиков к западу от города Саламия в провинции Хама.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы САР отразили нападение сотни террористов из группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ), которые попытались прорвать оборону в районе Карратин-эль-Кебира в провинции Идлиб. В атаке террористов был задействован заминированный бронеавтомобиль. Его удалось уничтожить артиллерийскими залпами.