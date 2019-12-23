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23.12.2019 23:22
Рубрика: Спорт

"Короли" и остальные

"Реал" признан лучшим клубом в истории Лиги чемпионов
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 290(8048)
УЕФА обнародовал список лучших команд в истории Лиги чемпионов. На первом месте идет рекордсмен по числу побед в турнире (13 титулов) мадридский "Реал".

В рейтинге берутся в расчет результаты команд в период с 1955 по 2019 год. За победу каждому участнику начислялось два очка, за ничью - одно. "Королевский клуб", как еще называют "Реал", набрал 600 баллов.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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К слову, с 1992 года, когда турнир был переименован в Лигу чемпионов, мадридский гранд завоевывал этот трофей аж семь раз. Это лучший показатель среди всех команд за последние 27 лет.

Возвращаясь к рейтингу, отметим, что в топ-10, помимо "Реала", попали следующие команды: "Бавария" (474 очка), "Барселона" (446), "Манчестер Юнайтед" (374), "Ювентус" (349), "Милан" (314), "Ливерпуль" (289), "Бенфика" (287), "Порту" (277) и амстердамский "Аякс" (266).

Что касается российских клубов, то в топ-100 списка вошли три наших представителя. Выше всех оказался "Спартак", занявший 34-е место. Наивысшими достижениями "красно-белых" в Лиге чемпионов являются два выхода в четвертьфинал (1980/81, 1995/96) и участие в полуфинале в сезоне 1990/91.

На второй строчке среди российских команд идет ЦСКА. В общем рейтинге он занимает 45-ю строчку. Ну а замыкает тройку лидеров питерский "Зенит" (57-е место в общем рейтинге). В список УЕФА также вошли следующие наши клубы: "Локомотив" (97-е место), "Рубин" (163-е), "Ростов" (214-е), "Торпедо" (339-е), "Динамо" (374-е), "Краснодар" (398), "Алания" (495-е).

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