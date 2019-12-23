ЦОДД попросил автомобилистов пересесть на общественный транспорт

С 23 по 29 декабря автомобилистов попросили отказаться от поездок на общественном транспорте из-за обилия иногородних машин. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

- Сегодня утром зафиксировали на 120 тысяч машин больше, чем в первых числах декабря, загруженность в утренние часы составила 6-7 баллов, - рассказали в пресс-службе. По данным специалистов, основной пик загруженности придется именно на эту неделю. Чтобы не стоять в пробках и не создавать лишней помехи москвичам-автомобилистам и жителям соседних регионов предложили пересесть на общественный транспорт.

В ЦОДД отметили, что в вечерние часы загруженность дорог составит 8-9 баллов. Лишь с вечера 30 декабря количество машин пойдет на убыль.