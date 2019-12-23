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23.12.2019 11:39
Рубрика: Дороги

ЦОДД попросил автомобилистов пересесть на общественный транспорт

Текст: Ирина Огилько
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

С 23 по 29 декабря автомобилистов попросили отказаться от поездок на общественном транспорте из-за обилия иногородних машин. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

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- Сегодня утром зафиксировали на 120 тысяч машин больше, чем в первых числах декабря, загруженность в утренние часы составила 6-7 баллов, - рассказали в пресс-службе. По данным специалистов, основной пик загруженности придется именно на эту неделю. Чтобы не стоять в пробках и не создавать лишней помехи москвичам-автомобилистам и жителям соседних регионов предложили пересесть на общественный транспорт.

В ЦОДД отметили, что в вечерние часы загруженность дорог составит 8-9 баллов. Лишь с вечера 30 декабря количество машин пойдет на убыль.